إعلان لائحة قرار الشعب برئاسة كمال الخير عن دائرة الشمال 2

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وطنية - أعلنت لائحة "قرار الشعب" عن دائرة الشمال الثانية: طرابلس- المنية- الضنية، في مهرجان أقيم عصر اليوم في دارة رئيسها كمال الخير في المنية، وحضرته وفود حزبية وبلدية واختيارية وشعبية.



بعد النشيد الوطني، ألقى الخير كلمة أعلن فيها باسم اللائحة "اننا نريد وطنا حرا سيدا يرفض الوصاية الأميركية الصهيونية وأي وصاية. نريد دولة قوية تستند في حماية الاستقلال والدفاع عن الوطن إلى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة. نريد فرص العمل لشبابنا وحق التعليم الجامعي المجاني في كل الاختصاصات. نريد تلبية أبسط الحقوق لمناطقنا المحرومة من مياه وكهرباء ومجاري. نريد شبكة من المستشفيات الحكومية المتطورة والمجهزة. نريد تطوير مرافئ الشمال للتجارة وللصيد وخلق فرص عمل جديدة. نريد تطوير الزراعة في مناطقنا وتنمية الصناعات الحرفية والصغيرة. نريد شبكات الري ومنع هدر المياه أو تلويثها ومعالجة الملوث منها. نريد معهدا زراعيا متخصصا في منطقتنا. نريد تطويرا لمعرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي، يجعل منه معرضا دائما ومزدهرا".



وتعهد الخير في كلمته بأنه "داخل البرلمان ومن خارج البرلمان، ستعمل لائحة قرار الشعب بكل قدراتها ليلا نهارا، لتكون امامكم ومعكم في النضال لرفع الحرمان عن مناطقنا، ولتحقيق العدالة في التنمية، ونقول لكم: يمكن ان تختاروا بمقارنة المواقف والخيارات والبرامج بكل صراحة".



ثم قدم أعضاء اللائحة وهم: كمال الخير عن المقعد السني في المنية، طوني ماروني عن المقعد الماروني في طرابلس، محمود شحادة عن المقعد العلوي في طرابلس، المحامي احمد شندب عن المقعد السني في الضنية، نسطاس كوشاري عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس، علي هرموش عن المقعد السني في الضنية، وخالد رومية عن المقعد السني في طرابلس.



وختم الخير داعيا الناخبين إلى "ان تكون الانتخابات فرصة لرفع أصواتكم الوطنية الحرة، وتحويلها إلى قرار في صناديق الاقتراع بانتخاب لائحة قرار الشعب، ومعا إلى الانتصار في 6 أيار ".