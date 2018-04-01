جريحان بطلقين ناريين في عاصون وجرد مربين

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الضنية عبد الكافي الصمد، ان المواطنة "أ. د." أصيبت بطلق ناري في صدرها داخل منزلها في بلدة عاصون، ونقلت إلى مستشفى الضنية الحكومي، حيث وصفت حالتها بالخطرة. وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا لتحديد أسباب الحادثة.

وفي منطقة جرد مربين في أعالي جرود الضنية، أصيب "م. ش." بطلق ناري نتيجة إشكال فردي وقع المنطقة، ونقله المسعفون في جهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية إلى المستشفى للعلاج، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتوقيف المتسببين به.