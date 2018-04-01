إنهيار نصب شهداء الجيش.. ماذا حصل عند مستديرة العبدة؟

A + A -

إنهار نصب شهداء الجيش اللبناني عند مستديرة العبدة، بشكل كامل، بعدما كان قد أصيب بأضرار كبيرة خلال العاصفة الأخيرة، وفق ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وقد أعرب النائب السابق وجيه البعريني، في بيان، عن استيائه لما حصل للنصب التذكاري، متسائلاً: "كيف يُعقل ان ينهار نصب لم يمضِ على اقامته اكثر من 10 سنوات، في وقت تجد فيه تماثيل ونصب اخرى أعمارها مئات السنين، لا تزال قوية ومتينة، لا تؤثر بها حرارة الصيف ولا عواصف وبرد وأمطار الشتاء؟".



وإذ رجح ان "يكون الغش في بناء النصب هو السبب الأساسي في انهياره اليوم"، دعا إلى "فتح تحقيق ومحاسبة الجهات التي أشرفت وتابعت عمليات بناء النصب بالأساس، وتحميلها المسؤولية الكاملة".



وختم مطالباً قيادة الجيش بـ"تشييد نصب آخر بديلاً عن الذي انهار، وذلك تخليداً وتكريماً لشهدائنا الأبطال، شهداء الجيش اللبناني"