إطلاق اسم "جادة الملك سلمان بن عبد العزيز" في بيروت

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أطلق مجلس بلدية بيروت اسم "جادة الملك سلمان بن عبد العزيز" على الطريق الممتد من ميناء الحصن الى "زيتونة بي"، وذلك ايماناً منه بالعلاقات التاريخية اللبنانية - السعودية وضرورة المحافظة عليها، وتأكيداً لحرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عودة هذه العلاقات الى طبيعتها.



وللمناسبة، سيُقام احتفال برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره، وحضور الوزير المفوض وليد البخاري، القائم بأعمال السفارة السعودية، لتدشين "جادة الملك سلمان بن عبد العزيز"، عند السادسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، امام فندق "فور سيزن" في بيروت.