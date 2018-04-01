من أين أتت "كذبة" الأول من نيسان؟

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اعتاد الناس من كافة دول العالم الكذب على بعضهم، بطريقة ساخرة، في الأول من أبريل كل عام، لكن ما هو تاريخ "كذبة أبريل" وما أصلها؟

كان العالم كله يحتفل بعيد رأس السنة في الـ 21 من مارس وكانت الاحتفالات تستمر حتى الأول من أبريل نيسان.

هذا و بقي على هذه العادة الأكراد والإيرانيون الذين يحتفلون بعيد رأس السنة في 21 مارس، بينما تحتفل شعوب الشرق القديمة كالسريان والأشور والكلدان بعيد رأس السنة في الأول من أبريل من كل عام.

ويشاع أن "كذبة أبريل" تقليد أوروبي، ظهر عندما جرى تغيير موعد بداية السنة الميلادية في القرن السادس عشر، بعد أن ظلت الكثير من مدن أوروبا تحتفل بمطلع العام في الأول من أبريل، في حين يبدأ احتفال نهاية الشتاء وبداية الربيع من 25 مارس إلى 1 أبريل.

ففي عام 1564م، عدل ملك فرنسا شارل التاسع التقويم، ثم جاء البابا غريغوري الثالث عشر في نهاية القرن الـ16 و عدل التقويم ليبدأ العام في 1 يناير كانون الثاني، و تبدأ الاحتفالات بالأعياد المجيدة من 25 ديسمبر.

نكتة نيسان:

كانت فرنسا أول دولة تعمل بالتقويم الجديد وكان الفرنسيون يسخرون ممن استمر بالاحتفال برأس السنة في الأول من أبريل.

أما الإنجليز، فبدأوا يهتمون بيوم "خدعة أبريل" في القرن السابع عشر و انتشر في العالم في أوائل القرن التاسع عشر.

وكان الفرنسيون يطلقون على ضحية المقالب والمزاح اسم "سمكة" بينما الاسكتلنديون كانوا ينادونه بـ"نكتة أبريل".

هذه "الإشاعة" قد تكون في حد ذاتها "كذبة أبريل"، إذ أن هناك في التاريخ ما يثبت أن تلك العادة ظهرت قبل ذلك.

وتحمل "قصص كانتربري" للكاتب جيفري شوسر، التي تعود للقرن الرابع عشر، حكايات عن "كذبة أبريل"، ما ينفي هذا الأصل "الغريغوري".

ثم إن هناك كثيرا من الشعوب لديها طقوس أقدم من العصور الوسطى الأوروبية تشبه تماما "كذبة أبريل"، وهو ما يؤكد بالملموس أن ما يشاع حول تاريخ وأصل كذبة أبريل قد يكون "كذبة" في حد ذاته.

يوم مزحة القيصر الروسي:

يقال إن روسيا عرفت كذبة أبريل في العام 1719، عندما قام قيصر روسيا بطرس الأكبر بإشعال النار في قبة عالية طلاها بالزفت والشمع، فتوهم الناس أن مدينتهم تحترق و هربوا خائفين. وكان جنود القيصر يعترضونهم قائلين "اليوم هو أول أبريل".

أشهر كذبة أبريل، تتعلق أيضا بكيف ولماذا ومن أين جاءت هذه العادة، حسب موقع "شاشة نيوز".

ففي عام 1983 نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرا نقلته كثير من وسائل الإعلام عن أصل "كذبة أبريل" قدمه أستاذ التاريخ في جامعة بوسطن جوزيف بوسكن.

وتقول النظرية إن تلك العادة بدأت مطلع القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور الروماني قسطنطين.

فقد كان هناك مهرج للقصر يدعى كوغل قال أمام الامبراطور أن المهرجين يمكن أن يحكموا بشكل أفضل من الامبراطور، ومن باب التسلية نصب الامبراطور مهرجه إمبراطورا ليوم واحد (في 1 أبريل) حيث قرر كوغل نشر السخرية والمتعة في ذلك اليوم في أنحاء الامبراطورية.

وأعجب الإمبراطور بالفكرة وتسلى بها فصارت تقليدا كل عام في ذات اليوم.

وبعد أسابيع، اكتشفت "الأسوشيتد برس" أنها وقعت في فخ "كذبة أبريل" وأن البروفيسور بوسكن اخترع القصة.