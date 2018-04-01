رئيس الجمهورية بعد لقائه الراعي: مواقفنا السياسية يجب ان تهدف الى ما يحدث في فلسطين

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عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد الخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي الصحافيين، متمنيا ان يعيد الله عليهم، وعلى لبنان واللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بالصحة والسلامة. وقال: "نحن في العيد الكبير الذي يتجدد فيه الرجاء، ورجاؤنا اليوم في قيامة لبنان وخلاصه من التعثر. ونتمنى الا يتعرض كل من القدس وكنيسة القيامة بعد اليوم لما تعرضا له سابقا. وكلنا رجاء كما مسيحيي العالم اجمعين بذلك، لانه اذا تمت السيطرة على المعالم المسيحية في القدس، فسيكون الامر اشبه بجف النبع الذي يغذي العالم والروح المسيحية. نحن لا نريد ان تصبح كنائسنا مرافق سياحية فقط، فنقف على ابوابها في انتظار الحصول على تأشيرات لدخولها كما كان سيحصل في كنيسة القيامة لدى السريان. من هنا فان مواقفنا السياسية يجب ان تهدف الى ما يحدث في فلسطين".

سئل عون: هل ستجدون حلا للمبعدين قسرا الى اسرائيل ام ان الامر سيكون في اطار العفو العام المنتظر؟

اجاب: "لا علاقة للامر بالعفو العام، هؤلاء نسهل لهم العودة اذا رغبوا".

سئل: هل تناولتم في الخلوة توصيف الوضع الاقتصادي؟

اجاب: "نحن اتينا اليوم للصلاة وغدا نتكلم بكل الامور".