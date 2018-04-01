مصادر حزب الله : مرشحنا لرئاسة المجلس بالأمس واليوم وغداً هو بري

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أكد مصدر بحزب الله لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "مرشح الحزب لرئاسة مجلس النواب في الأمس واليوم وغداً هو نبيه بري".

فيما يرى مصدر مطّلع على موقف حزب الله أن "معركة رئاسة البرلمان من دون أفق وأي شخص يقرّر خوضها يدرك تماماً أنها "، مضيفة:"يندرج إطلاق الرصاص على رئاسة البرلمان ضمن الحملات الانتخابية، وقد تهدف إلى التصويب على وزارة المالية التي كان قد أعلن بري تمسكه بها والمحسومة بدورها، لكن وعلى كل الأحوال، هي معركة من دون أفق ولا تحتاج إلى نقاش، خصوصاً في ضوء شبه اتفاق مسبق من قبل كل الكتل النيابية الكبرى على بري".