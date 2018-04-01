إنتخابات- إعلان اللوائح متواصل

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يتواصل اعلان اللوائح الانتخابية بين الشوف وبعبدا والبقاع الغربي، وسط مخاوف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيال رئاسة مجلس النواب المقبل، مشيرا الى استهداف رئيس المجلس الحالي نبيه بري من جانب رئيس الجمهورية والحكومة، ما استدعى اتصالا من الرئيس سعد الحريري الى الرئيس نبيه بري، نافيا هذا الكلام.

وقد استتبع نفيه هذا بتصريح لوزير الثقافة غطاس خوري المقرب منه اكد فيه ان لا احد يمكنه استهداف رئيس المجلس الذي يملك حيثية سياسية مستقلة والذي يصل الى رئاسة المجلس بفضل حيثيته وكتلته المستقلة، وليس بفضلنا.

وقال: هناك تسوية سياسية أنتجت التركيبة الحالية، ولا ضرورة لخربطة الأمور.