living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«جيش الإسلام» يستعد لمغادرة دوما .. والقوات السورية استكملت تطهير الغوطة الشرقية

1
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

على أعتاب الغوطة الشرقية كتب تاريخ سوري جديد، ومع استعادة الجيش لبلدات وقرى شكلت لسنوات مضت، مصدر القلق الأكبر لسكان العاصمة الآمنين، تدخل دمشق مرحلة سياسية وميدانية جديدة تنقلب معها الموازين والحسابات، ليسمع أول أصداء الانتصارات من واشنطن حيث الإقرار السعودي بفشل الخيارات والمشاريع، واستجداء لا طائل منه للإبقاء على القوات الأميركية، فيما البيت الأبيض وبشهادة تاريخه الطويل مع العملاء، لا يستخدم الأوراق الخاسرة ولا يحب اللعب مع الخاسرين، ودون مقدمات وبعيداً عن تكهنات السياسة ومصالحها قرر الرئيس دونالد ترامب الخروج ومغادرة سورية، تاركاً «حلفاءه» الإقليميين وأدواته وعملاءه في حيرة لن تنتهي عما قريب.


إقرار السعودية بفشل رهاناتها على لسان ولي عهدها جاء كالصاعقة على ما تبقى من ميليشياتها في دوما، وكلام ابن سلمان شكل الإعلان الرسمي السعودي الأول لرفع الغطاء عن تلك الميليشيات التي باتت أمام خيارين لا ثالث لهما فإما التسوية أو الاستسلام، لتكون الساعات القليلة القادمة ساحة حسم قرار المدينة ومصيرها.


مصادر دبلوماسية غربية في دمشق أكدت لـ«الوطن» أن الاتفاق مع «جيش الإسلام» تم، وقد يبدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم تجاه تسليم السلاح الثقيل والاستعداد لمغادرة المدينة نحو مناطق في شمال سورية تقع تحت الاحتلال التركي.


القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في بيان لها أمس، استعادة السيطرة على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق كاملة، باستثناء دوما، وأن استعادة السيطرة على مدن وبلدات الغوطة تحققت بعد أن قضت وحدات الجيش على «مئات الإرهابيين ودمرت مقرات قياداتهم وتجمعاتهم وتحصيناتهم وأسلحتهم وعتادهم بما في ذلك مصانع ومعامل للمدافع والصواريخ والقذائف المختلفة، في وقت تواصل فيه وحدات من الجيش أعمالها القتالية في محيط مدينة دوما لتخليصها من الإرهاب».


ولفتت القيادة، بحسب «سانا»، إلى أن وحدات الجيش أمنت خروج عشرات الآلاف من المدنيين الذين كانت تحتجزهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية إلى مراكز الإقامة المؤقتة ووفرت لهم متطلبات الحياة الكريمة من سكن وطعام ورعاية طبية وصحية.


قيادة الجيش أشارت إلى أهمية الانتصار لجهة تأمين طرق المواصلات الرئيسية بين دمشق والمناطق الوسطى والشمالية والساحلية، وكذلك مع المنطقة الشرقية عبر البادية وصولاً إلى الحدود العراقية، إضافة إلى أنه يوجه ضربة قاصمة للمشروع الإرهابي تجاه سورية أرضاً وشعباً.


إشارة بيان الجيش إلى استمرار العمليات القتالية في محيط دوما تزامنت مع الأنباء التي تحدثت عن انتشار حشود عسكرية ضخمة من كل تشكيلات الجيش السوري والقوات الرديفة في محيط المدينة وبأنها باتت جاهزة لاقتحامها، وبحسب ما أفاد مصدر عسكري فإن الدولة أعطت، منذ أول من أمس، ميليشيا «جيش الإسلام» 48 ساعة للموافقة على شروط الانسحاب والخروج من دوما، وإلا فإن الجيش سيدخل المدينة لتأمينها من الإرهاب، الأمر الذي دفع «جيش الإسلام» إلى الاستسلام والموافقة على شروط الدولة حسب المصادر الدبلوماسية التي تحدثت إليها «الوطن».


المصادر أكدت أيضاً أن قرار استعادة دوما كان قد اتخذ منذ بدء عملية تحرير الغوطة للشرقية، وهي اليوم ساقطة عسكرياً ومحاصرة بالكامل من قبل قوات الجيش العربي السوري ومن كل الجهات.


بدورها ذكرت «القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية» الروسية أن إتمام عملية القضاء على الإرهاب بالكامل في الغوطة الشرقية أصبح أمراً لازماً ولا يحتمل المساومة، «وقواتنا الجوية الفضائية في تمام الجاهزية لإنهاء هذا الوضع غير المستقر»، معربة على موقعها في «تلغرام»، عن اعتقادها «بأن المهلة التي أعطيت للمجموعات المسلحة غير الشرعية في منطقة دوما كانت كافية لتحديد خياراتهم في الخروج أو البقاء تحت سيطرة القوات الحكومية السورية».


التطورات المتسارعة في ملف الغوطة واقتراب حسم مدينة دوما، تزامنت مع تصريحات سعودية حملت إقراراً بفشل خياراتها ورضوخاً لمفاعيل الميدان وانتصارات الجيش السوري، حيث أشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة «تايم» الأميركية إلى أن الرئيس بشار الأسد باق، داعياً أميركا إلى المحافظة على «وجود» لها في سورية.


وقال ابن سلمان: «نعتقد أن القوات الأميركية يجب أن تبقى على الأقل على المدى المتوسط، إن لم يكن على المدى الطويل»، لأن هذه القوات بحسب زعمه هي «الجهد الأخير لمنع إيران من التمدد وتوسيع نفوذها، فضلاً عن أن هذا الوجود العسكري الأميركي يتيح لواشنطن الاحتفاظ بكلمة في مستقبل سورية»!


الكلام السعودي جاء عقب إعلان ترامب أن قوات بلاده «ستغادر سورية قريباً جداً، وتترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر»، معبراً عن أسفه لما اعتبره تبديد واشنطن التريليونات في حروب الشرق الأوسط، قائلاً: «أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط فهل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout