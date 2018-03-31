بالفيديو - احتفال في قصر بعبدا جرى خلاله الكشف عن زينة الفصح

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الى صالة عرض للفن الراقي تنقلك اجواء القصر الجمهوري فكما في كل مناسبة شرع القصر ابوابه للترحيب بالعيد، وهذه المرة استقبل عيد الفصح هناك بتصاميم فنية يشهدها بهو القصر الجمهوري للمرة الأولى، ابتكرها مصممون ومصممات لبنانيين مبدعين. قاعدة التصاميم كانت بيضة مصنوعة من الفلين، لما للبيضة من رمزية في هذا العيد، اما المخيلة فتركت لكل مصمم ليجسد العيد بالطريقة التي يحمله اليها ابداعه.



هذا النشاط تم بمبادرة من رئيس الجمهورية والسيدة الاولى بالتعاون مع لجنة النشاطات في القصر الجمهوري حضره عشاق الفن والتصاميم. اما الهدف منه فهو دعم الطاقات الشبابية واخراج الابداع اللبناني الى العلن.



وحده موت وقيامة السيد المسيح مصممين من مختلف الاديان في قصر بعبدا، فالفن لا يعرف سوى الجمال والقصر الجمهوري هو قصر كل اللبنانيين الذي عيدهم على طريقته بقدوم الفصح المجيد.