بانو: - تثبيت مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى يصب في تأمين التمثيل الصحيح لهم

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رحب المرشح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى العميد المتقاعد انطوان بانو، في تصريح، بكلام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي قال فيه: "أنا مع المداورة في كل الوزارات بين مختلف المكونات السياسية، وحتى السيادية منها، فلماذا لا يحق للأقليات الحصول على حقائب سيادية في الحكومة؟، علينا أن نخرج من هذا التفكير المتقوقع لأن المداورة تخلق عدالة أكبر بين مكونات المجتمع في القطاعات كافة".

واعتبر بانو "أن هذا الموقف ينم عن شعور عال بالمسؤولية، ويلغي التفرقة بين المواطنين اللبنانيين، ويلتقي مع مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومبادئه ومساعيه وتشجيعه قيام الدولة المدنية التي ترعى حقوق اللبنانيين دون تمييز، ولا تعطي الأفضلية لأي مواطن على آخر على أساس المذهب أو الطائفة أو الدين".

وقال: "كل الطوائف تزخر بالطاقات الوطنية والفكرية والعلمية، ولقد آن الأوان للاستفادة من هذه القدرات البشرية وتوظيفها في مشروع بناء الدولة القوية، وبذلك يتم القضاء على الشعور بالغبن لدى قسم من اللبنانيين، ويفسح في المجال أمام اشراك الجميع في تولي المسؤوليات العامة".

وشدد على "ضرورة تشكيل قوة ضغط لمتابعة هذه القضية حتى النهاية".

وختم بالقول إن "تثبيت مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، يصب في تأمين التمثيل الصحيح للأقليات".