مقدمة ال OTV: الصورة باتت بين من لم تسمح له حيثيتُه بالتواجد في أكثر من دائرة انتخابية وبين من تواجد بمختلف الدوائر

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ستة وثلاثون يوماً على الانتخابات النيابية. ولأن لا صوت يعلو على التحضيرات لاستحقاق السادس من ايار هذه الأيام، استغلت بعض القوى والاحزاب السبت ما بين الجمعة العظيمة والقيامة لاعلان لوائحِها. فيما بدأت الجولات الانتخابية تتكثّف ، وسترتفع وتيرة الماكينات الانتخابية كلّ ما اقتربنا من موعد فتحِ صناديق الاقتراع أمام الناخبين.



الصورة باتت مكتملة، بين من فضّل او لم تسمح له حيثيتُه الانتخابية في التواجد في أكثر من دائرة انتخابية، وبين من انتشرت لوائحُه في مختلف الدوائر... فحتّم تواجدُه في 15 دائرة من اصل 15 نسجَ تنوّعٍ في التحالفات، كدليل على الانتشار الواسع والقدرة على التواصل مع الجميع.



من جهة أخرى وفي مؤشّر لمرحلة اقتصادية واعدة، في ضوء الاستقرارين السياسي والامني اللذين تعيشهُما البلاد، كان لافتاً اليوم اعلانَ رئيس الحكومة عن اقتراب اعلانِ عدد من دول الخليج عن رفع الحظر عن سفر مواطنيهِم الى لبنان مما سيسهم في تدعيم الاقتصاد وتعزيز السياحة.



لكن البداية من مكان آخر، من رحلة أخيرة ما بين الارض والسماء، رحلة مارون قزي الذي كان وداعُه الأخير قبل ساعات من منتصف الليلة التي يهتف فيها المؤمنون: المسيح قام حقاً قام







