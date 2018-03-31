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اسود: - نحن على الموعد في ٦ ايار ولن نجامل احدا، فمن يحمينا سنحميه ومن يصوت لنا نحن الى جانبه

31
MARCH
2018
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اعلن النائب زياد اسود انه علينا رفع الصوت بوجه كل من يحاول او سيحاول الغاء قرار جزين وهويتها وتذويب كيانها. ولفت من امام مكتب التيار في ساحة جزين حيث رفعت صورة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى ان شباب جزين ناضلوا على مختلف الجبهات من أجل حرية وسيادة لبنان، مشددا على ان هذه الحرية والسيادة بدأت في جزين وتنتهي في جزين.


وأكد أسود ان الايام المقبلة ستكون صعبة والمحاولات لالغاء قرارنا ووجودنا واضحة تحت اشكال مختلفة لاننا لسنا من الخط عينه والنهج نفسه، فنهجنا نهج اصلاحي ونهج حرية وكرامة، نهجنا تحرر وتحرير ومحاربة الفساد وان نقول كلمتنا وان لا يفرض علينا احد ما يجب ان نقوله. واضاف اسود ان يدنا ممدودة للجميع ونحميهم بدمائنا وبصدورنا المفتوحة، ولكن في الوقت عينه نحمي انفسنا ووجودنا ومستقبلنا، متوجهًا للجزينيين بالقول: انتم مستقبلنا وقرار جزين الحرة وقرار كرامتنا التي ستوصلها في السادس من ايار. اما لامهات الشهداء فقال اسود: الى كل أم شهيد بكت لان ثمة من نسي شهيدها ولا نريدها ان تبكي لئلا يذهب دم شهيدها سدى. وشكر اسود العميد صلاح جبران الذي يواكب الاستحقاقات بضمير واخلاق عالية وبعصب سياسي ثابت ووحدة مع رفاقه من اجل عهد قوي وتوازن وشراكة حقيقية، وختم: نحن على الموعد في ٦ ايار وهذا الموعد لن يتكرر ولن نجامل احدا، فمن يحمينا سنحميه ومن يصوت لنا نحن الى جانبه.

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