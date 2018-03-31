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إنتخابات - اعلان لائحة "القرار لعكار" من دارة وجيه البعريني

31
MARCH
2018
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أعلنت من دارة النائب السابق وجيه البعريني في وادي الريحان لائحة "القرار لعكار" والتي تضم تحالف الشخصيات المستقلة، تيار المردة والحزب القومي، في حضور حشد كبير من فاعليات المنطقة وقيادات حزبية من قوى 8 اذار ووفود شعبية من مختلف قرى وبلدات عكار.

استهل اللقاء بالنشيد الوطني ثم كلمة مقتضبة للبعريني رحب فيها بالحضور واعلن تشكيلة اللائحة التي ضمت كلا من النواب السابقين وجيه البعريني، مخايل الضاهر وكريم الراسي، اميل عبود، حسين المصري، اللواء المتقاعد عدنان مرعب وحسين السلوم.

ثم القى الضاهر بيانا باسم اللائحة قال فيه: "اننا مقبلون على انتخابات نيابية تحصل لاول مرة وفقا للنسبية والصوت التفضيلي قد تتيح لكم وانتم وحدكم اصحاب السلطة باختيار من ترون فيه خير من يمثلكم في كل مراكز القرار في الدولة وفي جميع مؤسساتها".

اضاف: "اننا واياكم ننطلق من صميم الحرمان والمعاناة التي نعيشها في عكار والتي تفاقمت كثيرا في السنوات الاخيرة نتيجة الوعود الوهمية وغير الصادقة التي اغدقت عليكم في المواسم الانتخابية ونؤكد لكم بان ما من ارادة تعلو فوق ارادتكم وان كل الجهود يجب ان تبذل لتحقيق اهدافكم ومبادئكم وطموحاتكم وهي كلها مشروعة وشريفة لما انتم عليه من خلق رفيع وحس عميق بالمسؤولية الوطنية، واننا اذ نقدم لكم لائحتنا لائحة القرار لعكار نطلب منكم ثقتكم الغالية ليكون لنا شرف تمثيلكم".

وشدد الضاهر على اهمية التركيز على ميزات عكار التي يجب تسليط الضوء عليها واستثمارها لتعزيز دورها في النسيج اللبناني وقال: "رسالتنا الاولى الى كل لبنان ان تتشبه بما نحن عليه من عيش مشترك ووحدة وألفة ومحبة بين كل مواطني عكار دون تفريق او تمييز. ورسالة ثانية لكل من يعنيهم الامر بان عكار متمسكة بالشرعية والدستور والقوانين والنظام وبالدولة بكامل اجهزتها وخاصة الجيش الذي نعتز ونفتخر باننا خزانه الاول والاكبر، واننا سنكون خصما شرسا لكل متطاول على سيادة لبنان واستقلاله وانتمائه العربي ونظامه الديموقراطي ونحافظ على العدالة الاجتماعية والحريات العامة والتأكيد على الانماء المتوازن".

واكد "السعي لوضع خطة اقتصادية حديثة تبدأ بتشغيل مطار القليعات وما يوفره من حركة اقتصادية وفرص عمل الى جانب العديد من المشاريع التنموية الخاصة بعكار وعلى كافة المستويات بما يضمن رفع الحرمان عنها" داعيا الى "استكمال البنية الاظارية لمخافظة عكار بشكل تام لتكون محافظة على مثال كل المحافظات".

وطنية
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