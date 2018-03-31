أكبر طائرة بالعالم تبشّر بالكثير.. السياح الخليجيون في أعداد كبيرة إلى لبنان

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بعنوان "وعود بعودة السياح الخليجيين إلى لبنان الصيف المقبل"، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": أعلن كل من القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، وليد البخاري، وسفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي، أن هناك مساعي جدية لعودة السياح الخليجيين إلى لبنان وقد تبدأ بوادر هذا القرار خلال الصيف المقبل بعد الانتخابات النيابية، وذلك بعد مقاطعة خليجية استمرت لأكثر من خمس سنوات لأسباب سياسية وأمنية.

وجاء كلامهما خلال مشاركتهما في استقبال الطائرة الإماراتية الأكبر في العالم "إيرباص 380" في مطار بيروت الدولي، حيث حطّت في رحلة تجريبية لقدرة المطار على استقبالها في الحالات الطارئة.وقال البخاري إن "المملكة تدرس رفع حظر عودة السيّاح السعوديين إلى لبنان"، معلناً أن "هناك دراسة لرفع التحذير السعودي من زيارة لبنان، وأن هذا الأمر يعتمد على المؤشرات الأمنية التي نتلقاها من الحكومة اللبنانية"، وهو ما لفت إليه الشامسي أيضاً، مشيراً إلى أن هناك مساعي لعودة السائح الخليجي إلى لبنان، متوقعاً أن تبدأ الخطوات التنفيذية خلال الصيف المقبل بعد الانتخابات النيابية المقررة في السادس من شهر أيار المقبل.ووصف وزير الأشغال يوسف فنيانوس، الذي شارك في الاستقبال إلى جانب ممثلين لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، المناسبة بـ"التاريخية لأنها المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار بيروت هذا النوع من الطائرات"، مشدداً على أن عملية التوسعة التي تحصل في المطار تؤهله لاستقبال هذه الطائرات.



وأضاف: "وصول أضخم طائرة إلى بيروت هو دليل على التعاون بين لبنان والإمارات، وبين طيران الإمارات والطيران المدني في لبنان".



كذلك، كان تأكيد من الشامسي أن "ما يشهده مطار بيروت الدولي اليوم حدث يرفع الثقة بين الدول"، مشيراً "إلى أن طيران الإمارات يعتبر رائداً في مجاله، ويسعى دائماً نحو المزيد من التطور والريادة لإنجازات دولية إضافية".