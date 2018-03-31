رياض سلامة يُطمئن: - لبنان مرتاح نقدياً ولدينا فائض سواء بالعملات الأجنبية او بالليرة

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بدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الشكوك التي سادت حيال الواقع المالي معلناً أن "البلد مرتاح نقدياً، ولا تشهد السوق أي طلب لتحويل الليرة الى الدولار، فيما تجديد آجال الودائع بالليرة ارتفع من معدل 40 يوماً الى 120 يوماً، ما يعني ان السوق تمنح الثقة لملاءة الدولة ولليرة اللبنانية.



وإذ قال ان الودائع المصرفية ترتفع «ولا استحقاقاً غير مؤمنة أمواله، بل خلاف ذلك، لدينا فائض سواء بالعملات الأجنبية او بالليرة»، اضف: «هناك ايضاً دعم واضح من المجتمع الدولي للبنان والذي يظهر عبر مؤتمر «سيدر». أي ان تلك الدول لن تضع كل ذلك الدعم والبلد سيفلس غداً».