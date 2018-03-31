إقامة دائمة في لبنان لمن يشتري شقة!

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أقرّ البرلمان اللبناني حوافز لتملُّك الأجانب، اشتملتْ على منْح كل عربي أو أجنبي يتملّك وحدة سكنية ابتداءً من 500 ألف دولار في بيروت، و330 ألف دولار خارجها إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القصّر.

وجاء هذا التشريع في سياق إقرار مجلس النواب، مشروع قانون موازنة 2018، وتحديداً في مادته الـ 50 التي شهدت المناقشات حيالها أخذاً وردّاً بين فريقٍ دافع عن هذه الحوافز، تَقدّمه رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الاقتصاد، رائد خوري.

وفيما اعتبر وزير الاقتصاد أن «هذا الباب يعطي أموالاً للخزينة»، رأى النائب حكمت ديب «ان هذه المادة خطيرة»، فأجابه الرئيس الحريري «نحن مثل كل دول العالم التي تقدم مثل هذه التقديمات»، كما اعترض على هذه المادة النائب سامي الجميل.

وقد أفضى السجال حول المادة 50 الى إضافة عبارة ربط الإقامة بالملكية ومتى سقطت الملكية تسقط الإقامة.