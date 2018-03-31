طلائع المقاتلات النفاثة وصلت بيروت - رفع الكونغرس الحظر على تسليم الجيش عتاداً يشجع دولاً أخرى على تسليحه!

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أثار إعلان الرئيس سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن انه تبلّغ خلال مؤتمر روما 2 أن الكونغرس الأميركي رفع الحظر عن بعض الأسلحة التي كان الجيش اللبناني قد طلبها، اهتمام الأوساط السياسية والديبلوماسية لأنها المرة الأولى التي يُعلن فيها رسمياً عن رفع الحظر الذي فُرض على تسليح الجيش اللبناني منذ ما يزيد عن 20 سنة، لاسيما وأن كلام الرئيس الحريري اتبع بإعلانه أن واشنطن قررت تقديم معدات للجيش بمنزلة هبة بقيمة 110 ملايين دولار أميركي.



وفيما لم تتوافر تفاصيل دقيقة حول نوعية السلاح الذي رفع الأميركيون الحظر عنه، أكدت مصادر معنية أن هذا الموضوع متروك للسلطات الأميركية كي تعلن عنه وفق السياسة التي تتبعها الإدارة الأميركية في تسليح الجيش بعد موافقة الكونغرس. إلا أن ما توافر للأفكار من معلومات يشير الى أن من بين الأسلحة التي سيصبح في إمكان الجيش اللبناني الحصول عليها، صواريخ تنقل جواً على طائرات الهليكوبتر وطائرات سيسنا التي قدمها الأميركيون، إضافة الى طائرات MD530G، وطائرات سوبر توكانو التي وصلت طلائعها الى بيروت قبل مدة وهي تعد من الطائرات الهجومية الخفيفة ذات المحركات التوربينية وتنتجها شركة امبراير وتستخدم عادة في عمليات مكافحة التمرد والإرهاب، إضافة الى تدريب الطيارين.

وأضافت المصادر أن السوبر توكانو يمكن تزويدها بقذائف صاروخية من عيار 70 ملليمتراً أو صواريخ جو – جو، وهي التي ستقدمها واشنطن للجيش من ضمن السلاح الذي رُفع عنه الحظر الذي كان يفرضه الكونغرس. لكن الأهم تبقى طائرات الهليكوبتر الهجومية التي ستصل الى لبنان تباعاً لتنضم الى الأسطول الجوي اللبناني الذي يضم طائرات غير نفاثة تؤمن الدعم الجوي للوحدات المقاتلة براً. كذلك سيتم تعزيز سلاح الجو اللبناني بست طائرات جديدة من دون طيار من طراز سكان ايغل، إضافة الى أجهزة اتصالات حديثة وأخرى للرؤية الليلية.