درويش ترأس جناز المسيح في زحلة: يوم الجمعة العظيمة هو أساس إيماننا

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ترأس رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، رتبة جناز السيد المسيح في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة، عاونه فيها النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم والأبوان ادمون بخاش والياس إبراهيم، وخدمتها جوقة الكاتدرائية، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، الحاكم السابق لأندية الليونز مرشد الحاج شاهين، المرشح عن المقعد الكاثوليكي في زحلة المهندس ميشال سكاف، المرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في زحلة ماري جان بيلازكجيان وجمهور كبير من المؤمنين.

والقى درويش عظة قال فيها: "ان الاحتفال بآلام المسيح لا يعني ابدا أننا أمام مشهد حزين ومأساوي، وليس هو تذكار لموت قريب لنا أو غياب صديق. إنه أكثر من ذلك، فالاحتفال بآلام المسيح وبالجمعة العظيمة، هو بالحقيقة أن نعيش ارتدادا داخليا أو عودة داخلية، أي أن ندخل إلى عمق حياتنا ونعترف بأننا نشاركه آلامه، فهو تألم من أجل كل واحد منا. والعودة إلى الله تعني أن نترك ذاتنا تنقاد إلى يسوع ونضع حياتنا بين يديه. نشعر اليوم أمامه بأننا خطئنا إليه وحرمنا ذاتنا من مجده، هو الذي غمرنا بنعمه وافتدانا وأنعم علينا بأن نكون أبناء له، لكننا نلنا "البر مجانا بنعمته، ويعود الفضل إلى الفداء الذي قام به يسوع المسيح"، (روم 3/23)".

أضاف: "يوم الجمعة العظيمة الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بيوم القيامة، هو أساس إيماننا، هذا الإيمان الذي غلب العالم، الإيمان الذي نجد به خلاصنا بيسوع المسيح (1يو5/5). لأن بداية حياة المسيحي هي تضحية يسوع على الصليب، لكن تضحية يسوع تأخذ معناها، عندما يعي المسيحي ويعترف بالنعمة التي أعطيت له من خلال هذه التضحية. كل جمعة عظيمة هي بداية وجود المسيحي، فأنا غير موجود قبل أن أعرف المسيح وأحيا بنعمته: "فلما نلنا البر بالإيمان نعمنا بالسلام مع الله بفضل ربنا يسوع المسيح، وبفضله بلغنا بالإيمان إلى هذه النعمة التي فيها نحن قائمون"، (روم5/1)".

وتابع: "بموت يسوع وقيامته وصل العالم إلى غايته، صار الخلاص في متناول الجميع: "الخلاص جاءكم من النعمة وبالإيمان" (أفسس2/8)، والإنسانية بلغت مصيرها النهائي، وما نراه في عالمنا الحاضر من بؤس وظلم وبشاعة وحروب ما هي إلا نتيجة الخطيئة التي مازالت فينا. الشر والموت هزما بموت يسوع وقد جففت ينابيعها، والأكيد أن الحياة الجديدة بدأت معه وقد جعل من الموت جسرا يصل بنا إلى الأبدية، وحبه لنا صار أقوى من الموت. بموت يسوع على الصليب انقسم العالم إلى اثنين: الأول يعتقد بأن الصليب حماقة وجهالة، والثاني الذين يؤمنون بأن الصليب عندنا نحن المؤمنين "هو قدرة الله وحكمة الله" (1كور1/23). لكن الآباء الشرقيين يعلمون بأن الصليب جمع العالم وبأن المسيح مات من أجل الجميع، كما قال يوحنا الإنجيلي: "سيموت.. ليس فدى الأمة حسب، بل يموت ليجمع شمل ابناء الله" (يو11/53)، وكما قال بولس الرسول: "إن محبة المسيح تأخذ بمجامع قلبنا عندما نفكر بأن واحدا مات من أجل جميع الناس"، (2كور5/14)".

وختم درويش: "في نهاية هذا الاحتفال الليترجي المهيب وعندما نلمس نعش يسوع، افتحوا قلوبكم واطلبوا المغفرة عن كل عائق وضعناه أمام محبته ولنهتف مع بولس الرسول: اين شوكتك يا موت أين غلبتك يا جحيم، إن شوكة الموت هي الخطيئة. فالحمد لله الذي أتانا الظفر على يد ربنا يسوع المسيح"، (1كور15/55). آمين".