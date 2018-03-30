living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درويش ترأس جناز المسيح في زحلة: يوم الجمعة العظيمة هو أساس إيماننا

30
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ترأس رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، رتبة جناز السيد المسيح في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة، عاونه فيها النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم والأبوان ادمون بخاش والياس إبراهيم، وخدمتها جوقة الكاتدرائية، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، الحاكم السابق لأندية الليونز مرشد الحاج شاهين، المرشح عن المقعد الكاثوليكي في زحلة المهندس ميشال سكاف، المرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في زحلة ماري جان بيلازكجيان وجمهور كبير من المؤمنين.

 

والقى درويش عظة قال فيها: "ان الاحتفال بآلام المسيح لا يعني ابدا أننا أمام مشهد حزين ومأساوي، وليس هو تذكار لموت قريب لنا أو غياب صديق. إنه أكثر من ذلك، فالاحتفال بآلام المسيح وبالجمعة العظيمة، هو بالحقيقة أن نعيش ارتدادا داخليا أو عودة داخلية، أي أن ندخل إلى عمق حياتنا ونعترف بأننا نشاركه آلامه، فهو تألم من أجل كل واحد منا. والعودة إلى الله تعني أن نترك ذاتنا تنقاد إلى يسوع ونضع حياتنا بين يديه. نشعر اليوم أمامه بأننا خطئنا إليه وحرمنا ذاتنا من مجده، هو الذي غمرنا بنعمه وافتدانا وأنعم علينا بأن نكون أبناء له، لكننا نلنا "البر مجانا بنعمته، ويعود الفضل إلى الفداء الذي قام به يسوع المسيح"، (روم 3/23)".

 

أضاف: "يوم الجمعة العظيمة الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بيوم القيامة، هو أساس إيماننا، هذا الإيمان الذي غلب العالم، الإيمان الذي نجد به خلاصنا بيسوع المسيح (1يو5/5). لأن بداية حياة المسيحي هي تضحية يسوع على الصليب، لكن تضحية يسوع تأخذ معناها، عندما يعي المسيحي ويعترف بالنعمة التي أعطيت له من خلال هذه التضحية. كل جمعة عظيمة هي بداية وجود المسيحي، فأنا غير موجود قبل أن أعرف المسيح وأحيا بنعمته: "فلما نلنا البر بالإيمان نعمنا بالسلام مع الله بفضل ربنا يسوع المسيح، وبفضله بلغنا بالإيمان إلى هذه النعمة التي فيها نحن قائمون"، (روم5/1)".

 

وتابع: "بموت يسوع وقيامته وصل العالم إلى غايته، صار الخلاص في متناول الجميع: "الخلاص جاءكم من النعمة وبالإيمان" (أفسس2/8)، والإنسانية بلغت مصيرها النهائي، وما نراه في عالمنا الحاضر من بؤس وظلم وبشاعة وحروب ما هي إلا نتيجة الخطيئة التي مازالت فينا. الشر والموت هزما بموت يسوع وقد جففت ينابيعها، والأكيد أن الحياة الجديدة بدأت معه وقد جعل من الموت جسرا يصل بنا إلى الأبدية، وحبه لنا صار أقوى من الموت. بموت يسوع على الصليب انقسم العالم إلى اثنين: الأول يعتقد بأن الصليب حماقة وجهالة، والثاني الذين يؤمنون بأن الصليب عندنا نحن المؤمنين "هو قدرة الله وحكمة الله" (1كور1/23). لكن الآباء الشرقيين يعلمون بأن الصليب جمع العالم وبأن المسيح مات من أجل الجميع، كما قال يوحنا الإنجيلي: "سيموت.. ليس فدى الأمة حسب، بل يموت ليجمع شمل ابناء الله" (يو11/53)، وكما قال بولس الرسول: "إن محبة المسيح تأخذ بمجامع قلبنا عندما نفكر بأن واحدا مات من أجل جميع الناس"، (2كور5/14)".

 

وختم درويش: "في نهاية هذا الاحتفال الليترجي المهيب وعندما نلمس نعش يسوع، افتحوا قلوبكم واطلبوا المغفرة عن كل عائق وضعناه أمام محبته ولنهتف مع بولس الرسول: اين شوكتك يا موت أين غلبتك يا جحيم، إن شوكة الموت هي الخطيئة. فالحمد لله الذي أتانا الظفر على يد ربنا يسوع المسيح"، (1كور15/55). آمين".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout