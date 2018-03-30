الأسبوع العظيم المقدس بدأ (بقلم جورج عبيد)

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بقلم جورج عبيد -

الإنسانية كلّها مشدودة إلى الجلجلة، وكأنّ صلب المسيح يتمّ في الزمن الحاضر. تدخل معه إلى أورشليم، من بعد إقامته ألعازر من بين الأموات في بيت عنيا، وهي مدركة أنّ ما سيحدث للمعلّم الإلهيّ فتح ونصر كشفا في بيت عنيا بصورة استباقية قبل أن يتحقّقا به هو. ستحمل الإنسانية سعف النخل وأغصان الزيتون لمواكبته في دخول متواضع على أتّان ولكنه دخول الجبابرة مملوءًا محبّة حتى البذل والفداء، لصيقًا بكلّ فرد لقيه حبيبًا مشلوحًا في الشقاء. اتخذ المسيح من الشقاء والمعطوبية سبيلاً، وقد عدّه يوحنّا المعمدان حمل الله الرافع خطيئة العالم، وهو الحمل الذبيح في الأصل قبل كون العالم.



بهاء الأسبوع العظيم انكشف بكثافة الحبّ العظيم المبذول حتى النهاية. ليس من حبّ أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه فداء عن من يحب. أنه اللحظة العظيمة التي لا تضاهيها لحظات الوجود بمحتوياتها الكونية الكبرى. لم يحدث لا من قبل ولا من بعد، أن أدركت البشريّة سرّ الله بهذه الصورة المليئة بالنور. ليس من حضارة أو دين ظهر فيه الله بابنه يتألّم ويتوجّع ويهان ويعلّق على الخشبة سوى بالمسيح يسوع أي بالمسيحية الطالعة من جنبه المقدّس، ليس من حضارة أو دين سطع الله أنه محبة. "الله محبّة"، هي الرؤية الحقيقيّة الكاملة المتجليّة في كمال هذا الأسبوع العظيم الساطع من على الصليب. لقد جعل الله الإنسان حبيبه ونديمه حتى النهاية بالموت، قال الحبّ دمًا هل من أعظم من أن يقول الله حبّه لجبلته دمًا فوق تلة الجلجلة؟ المسيحيّة الحقّ سطعت من الدم، أي من الحبّ فماذا يختار المسيحيون المولودون من سيلان الدم السفيك لأنفسهم في تراكم الأزمنة والأزمات على أنواعها وشدتها وبعناوينها المختلفة؟



ما يؤلم أمام عظمة هذا الأسبوع، أنّ الوحدة المسيحية في منطلقاتها الكنسية لا تزال منشطرة، والمسيحيون مأخوذون إلى خلاف حول الاحتفال بالأسبوع العظيم والفصح، وليس من تصويب يبدأ من القيادات الروحية فيما بينهم يقابله صمت واستسلام من المؤمنين بالمسيح يسوع. يزيّن لكثيرين بأنّ التجمّد في الخلاف حول التوقيت أهم من الإخلاص الواحد لسيّد عظيم بذل نفسه لأجلنا حتى الموت. التجمّد وعدم الإحساس قمّة الخطيئة. صليب المسيح يفترض أن بوحدنا به وحده ويرفعنا في حب واحد وأكيد، حبه لنا وحبنا وإخلاصنا له ليعرف العالم أنه إلهنا واننا أبناؤه وأوفياء لموته على الصليب وقيامته من بين الأموات لأجل خلاصنا. يؤلم المؤمنين به أن يظل الخلاف على توقيت العيد سائدًا ودائمًا سواء كان أسبوعًا أو شهرًا. صرختنا جميعنا واحدة للكنائس بقياداتها الروحيّة في هذه البلاد المديدة، تعالوا إلى وحدة العيد بسلام ورضى لا سيّما في مشرق معذّب بات فيه المسيحيون أقلية في الكثير من دوله.مسألة وحدة التوقيت ليست عابرة بل هي أساسية وجوهريّة لمسيحيي هذه البلاد، ولا ينبع التوق بسبب أقلويتهم بل بسبب أنّ المسيح واحد ونحن به واحد، والقوة تجيء من عمق الوحدة، تولد من رحمها وتترسّخ بنعمة الروح القدس. لقد اقترح البابا فرنسيس منذ سنة أن يكون الأحد الثاني من نيسان موعدًا للاحتفال بالفصح معًا فما الذي يمنعنا هنا من الاتفاق على هذا الأحد عينًا؟ فلنبدأ بأنفسنا في المشرق، في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق. لا يعني الاتفاق على العيد أننا بلغنا نحو الوحدة الكاملة بين الأرثوذكس والكاثوليك وهي مشتهاة عندنا، ولكن وحدة التوقيت قد تكون الطريق الأمثل للبلوغ نحو الوحدة الكاملة.



لقد اختار المسيحيون أن يكونوا مع يسوع المسيح في أسبوع آلامه العظيم. هم أقوياء به وليس بسواه. لم يكن المسيح يومًا من الأيام ضعيفًا، حتى حين كان يتألّم ويتوجّع ويتحمّل السياط والبصاق واللطمات إلى أن علق على خشبة كان جبّارًا وعظيمًا، لقد تحمّل المشقّات بقوة القيامة فيه، والتي حققها بألعازر وسيفجرها بجسده هو يوم الفصح. قال المسيح لألعازر هلمّ خارجًا، خرج من القبر ويداه ورجلاه مربوطات باللفائف والأكفان، وكان قد أنتن لأربعة أيّام، لقد أعاد حياة لجثّة بدأت بالاهتراء والانحلال. حقق القيامة بصديقه الرباعيّ الأيام، وودخل أورشليم بهذه الطاقة القويّة مدركًا أنه متجه وكشاة مساق إلى الذبح، لم ينظر إلى ذلك توًّا لأنه انتظره وهو مشروعه في الأصل، لم يخشَ منه بالمطلق، على الرغم من أنه رجا أباه السماويّ أن تعبر عنه هذه الكأس، وأردف لتكن مشيئتك لا مشيئتي، والمشيئتان واحدة. خير أم يموت واحد عن الأمّة لحياتها. لقد مات المسيح فغدا موته حياة لشعبه، الشهداء المسيحيون اجتهوا إلى الشهادة بقوة تلك الحياة المنبعثة من موت المسيح، فلولاها لما كانت المسيحيّة حيّة إلى الآن.



الأسبوع الآتي عند الأرثوذكس سمي بالعظيم المقدّس، إنّه الأعظم في تاريخ المسيحية كلّها، والأعظم عند المسيحيين شعبًا وأفرادًا. بعضهم سمّاه أسبوع الآلام، لأن فيه يحاكم الرب ويقبل إلى لآلامه طوعًا، لكنّه الأعظم بدوره، لأن كلّ مسيحيّ سيكون أمام خيار من خيارين، إمّا أنه معه فيحفظ وصاياه ويندمج به ويحبّه حتى آخر لحظة من حياته فيحدّد مسيرته وفقًا لمشيئته وشريعته، أو أنه مع يهوذا الخائن فيخرج مثله إلى الليل ويقبله قبلة غش ورياء ومكر. إنّه أسبوع عرس الدم. يقبل كلّ مسيحيّ إلى يسوع على أنه الختن أي العريس، يأتي في نصف الليل ليأخذه إلى الخدر الزوجيّ، وهو الخدر السماويّ، "إنني أشاهد خدرك مزينا يا مخاصي ولست أمتلك لباسًا للدخول إليه فأبهج حلة نفسي يا مانح النور وخلصني". قمّة الاندماج به أن يموت المسيحيّ مع المسيح، أي أن يميت الأنا المنتفخة والذات المتورمة ويتذكّر أن كل ما يملكه في هذا العالم ليس شيئًا أمام فداء يسوع له. يهوذ باع سيده بثلاثين من الفضة ليصدم بأنّ من باعهم السيد أهملوه، لقد بات وحيدًا وحيدًا، إلى أن وجد تينة فشنق نفسه على غصنها. هذا يستدعي أن يعي كل مسيحيّ بأن كل انقسام تحت أي مسمّى أو عنوان، خيانة للرب. كل انشقاق صلب للمسيح متعمّد. دستور المسيحيين إنجيلهم وبالتحديد العظة على الجبل عند متى وخطبة العهد عند يوحنّا. لقد أوصانا المعلّم أن نحب بعضنا بعضًا، وأزهق بالمحبة كلّ بغض فينا. وبعد وصيته غسل أرجل تلاميذه، لعلامة للتواضع وتأكيد على المحبة، وكسر الخبز كصورة استباقية لانكسار جسده على الخشبة، وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وقدّم الكأس وقال خذوا اشربوا هذا هو دمي. لقد تأسس العهد الجديد والكنيسة على هذا البذل، على كسر الخبز، وجعلنا المسيح أمّة له. ليس طبيعيًّا أن لا نكون معه، لم يقل لشعبه بأن لا يختلفوا، ليس الخلاف في الرأي خطيئة، خيانة الرب بانقسامنا هي الخطيئة.



يريدنا الرب في هذا الأسبوع أن نكون له شعبًا ليكون لنا إلهًا وأبًا. سندخل معه أورشليم، سندخل إلى موته لنميت موتنا بموته. ما أرجوه بصورة مباشرة من بطاركة أنطاكية وسائر المشرق، أن يقولوا قولة الحقّ في العيد، والحقّ ينبع من الاتفاق على وحدة ثابتة تخصّنا في هذا المشرق. لا تميتوا المسيح مرتين وتقيموه مرتين، لقد مات مرّة وقام مرة واحدة ونحن شهود على ذلك. سندخل مع السيد في آلامه الرهيبة، ونذوق معه عرس الدم لتصير دماؤه فجرًا مبينًا نستحقه يوم الفصح العظيم والمبارك.