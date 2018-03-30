متعاقدو اللبنانية ناشدوا رئيس الجمهورية حلّ أزمة ملف التفرغ

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ناشد متعاقدو الجامعة اللبنانية، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مقابلتهم لعرض أزمة تفرغ 700 استاذ متعاقد، وأصدروا بيانا جاء فيه: "منذ نهاية تموز ال 2014 ونخبة من كفاءات هذا الوطن تنشد ملفا للتفرغ ينصفها ويحمل لها الإستقرار والأمن المعيشي"، لافتين الى "ان هذا الملف قد أنجز في مجلس الجامعة منذ نهار الأربعاء 14/3/2018 لكنه سقط بسبب التجاذبات السياسية التي توقف الكثير من التوظيفات في هذا البلد".

وسألوا: "أيعقل أن يمر عهد بأكمله دون توظيفات، ايعقل يا فخامة الرئيس ان يتحمل العهد وزر 700 استاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية فيبقون بلا استقرار معيشي او وظيفي لأن بعض أهل السياسة متشنج، ونناشدك أن تفسحوا لنا المجال لزيارتكم. نلتمس حلا وأنتم أهل لكل ذلك".

وأردفوا: "إنه يوم الجمعة العظيمة و700 اسرة لبنانية تعاني آلام حبيبها المصلوب يسوع المسيح. فهلا تفضلت علينا فخامة الرئيس بالتماس الحل لديكم فيولد ملفنا والفصح مجيدا سعيدا، وعلى امل الموافقة على طلب المتعاقدين نتمنى لكم دوام الصحة وتمام المجد في مهامكم الرئاسية".