انتخابات: الحجار يجول في برجا: خياراتها واضحة

وطنية - جال النائب محمد الحجار في بلدة برجا والتقى عددا من أبنائها، يرافقه نجله رشيد الحجار ورئيس بلدية برجا نشأت حمية وعضو مكتب منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل" احمد الجنون والمنسقون محمد الحاج ورويدة الدقدوقي ومحمد سعيفان وعدد من كوادر التيار في البلدة.
الزيارة الاولى كانت في منزل ابو حسن رمضان الذي رحب بالحجار، مؤكدا دعمه في الانتخابات النيابية.
وأكد الحجار أن "لبرجا محبة كبيرة في قلب الرئيس سعد الحريري وهو الذي قال "انا نائب برجا في المجلس النيابي". وعرض لمسيرة التيار وإنجازاته في إقليم الخروب. وقال: "هناك عاملان اساسيان للتصويت في 6 ايار يحكمان خياراتكم، العامل الاول هو العامل السياسي والانمائي والثاني الخدماتي. والجميع يدرك خيار برجا التي كانت دائما في الطليعة منذ ايام الرئيس جمال عبدالناصر وصولا الى كمال جنبلاط الى تاريخنا الحديث مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واليوم مع الرئيس سعد الحريري. برجا خياراتها واضحة وهي تنتمي الى هذا الخط السياسي وستبقى، لانها كما الاقليم يدركان جيدا ان مدرسة الرئيس الشهيد هي مدرسة الاعتدال والانماء والوسطية، مدرسة الدولة والمؤسسات والجيش وحده، مدرسة رفض اي انواع السلاح خارج الشرعية، لذلك برجا هي منا ولنا على رغم كل الكلام الذي يقال هنا وهناك".
إنمائيا، أكد الحجار أن "الجميع يشهد كيف تطور إقليم الخروب منذ أيام الرئيس الشهيد. لا أحد يقول إن الاقليم أخذ حقه كاملا من الانماء، فهو بحاجة الى الكثير، ولكن هذا الاقليم وضع على سكة الانماء عندما بدأ الرئيس الشهيد بالتخطيط لمشاريع انمائية واستثمارية على مستوى البلد، والتي بفعل متابعاتنا ومراجعاتنا الدائمة، استطعنا تحصيل جزء من المشاريع التي تبقى منقوصة، وسنستكملها في المرحلة المقبلة".
ودعا الى "الذهاب الى صناديق الاقتراع في السادس من أيار المقبل وانتخاب قناعاتكم التي ترونها مناسبة".
ثم، انتقل الحجار والوفد الى منزل معاز شبو حيث التقى الأهالي، ورحب به سامر شبو وأكد أن "التصويت سيكون لتيار المستقبل دون أي تردد والتفضيلي له وحده".
وشكر الحجار "الاستقبال المميز والدعوة الكريمة"، وقال: "عندما أسمع كلام شباب يؤمنون بتيار المستقبل ومستقبل البلد أشعر بالفخر، ولا سيما في الظرف الذي نعيش، ان كان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والحياتي. هناك قلق من الوضع السياسي وهو شيء طبيعي، ولكن لن نيأس وأملنا كبير بأن نستطيع التغيير في المرحلة المقبلة نحو الأفضل. أنتمي الى خط سياسي وقناعات تيار عابر للطوائف والمذاهب والمناطق والعائلات، ومسيرتي أثبتت طريقة تعاطي مع كل الناس دون أي تفرقة او تمييز. تتلمذت حب الناس من والدي الشيخ رشيد الذي انشأني بتربية دينية واخلاقية صحيحة، وعلمني أن اتعاطى مع كل الناس سواسية، ما ولد عندي قناعة راسخة بأن يكون بيتي مفتوحا طيلة سنوات وجودي كنائب ولم اقفل ابوابه بوجه اي شخص".
أضاف: "هذا الكلام ليس كلاما إنتخابيا لاستثارة العواطف قبيل الانتخابات، فالجميع يعلمني واختبرني جيدا. أنا لا ادعي انني تمكنت من تلبية حاجات كل الناس ولكن حاولت قدر استطاعتي".
وفي ملف النفايات، قال: "حاولنا والرئيس سعد الحريري حل مشكلة النفايات، واستطعنا ضم الاقليم الى خطة الكوستابرافا، ولكن ما حصل أخيرا عندما توقفت الشركة المنفذة عن جمع النفايات، كان لسبب واضح وسيعمل على حله قريبا في الايام المقبلة وستعود الى جمع النفايات ليس فقط من برجا انما من كل قرى الاقليم وبلداته".
وختم بالدعوة إلى "التصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة في 6 أيار للائحة المصالحة التي تضم تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية ومستقلين".
وكانت كلمة لرئيس بلدية برجا، أكد فيها أن "الحجار وقف بجانب البلدية بشكل كبير وواضح"، وقال: "حق لبرجا عتبها على عدم تمثيلها بالمجلس النيابي ولكن في المقابل نحن نعتبر ان النائب الحجار يمثل المنطقة ككل وليس بلدته. خط برجا وتوجهاتها معروفة، وانت كنائب احدثت تغييرا في العلاقة بين المواطن والنائب، لذلك لا بد من قول كلمة حق تجاهك".
وتمنى حمية على الحجار بأن "ينظر الى برجا نظرة مميزة، فبرجا تستأهل الكثير من مشاريع إنمائية كبرى تضعها على خريطة الانماء"، مؤكدا أن "البلدية تضع كل إمكاناتها المتاحة أمام المشاريع التي نطلبها كمركز للامن العام ومدينة رياضية ومستشفى حكومي لأن برجا تمتلك مشاعات كثيرة وهي ستقدمها كلها للمشاريع التي بالتالي ستؤمن فرص عمل للشباب البرجاوي".
وكانت كلمة للمنسق الحاج، شدد فيها على التواصل مع الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل التي تعمل ليل نهار في سبيل ايصال مرشحينها الى الندوة البرلمانية".