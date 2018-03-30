طقس لبنان في الأيّام المقبلة ماطر.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

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وزّعت "مصلحة الأرصاد الجوية" نشرة الطقس المسائية وجاء فيها أنّ "منخفضاً جويّاً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتّى مساء الجمعة.



الطقس المتوقّع في لبنان:



ليل الخميس/الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع اشتداد سرعة الرياح(60كلم/س وأكثر في شمال البلاد) ترفع موج البحر لثلاثة أمتار، وتتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة ببرق ورعد وبرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800م وما فوق.



الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800م وما فوق، تخف حدّة الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر وتنحسر مساءً.



السّبت: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.



الأحد: غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة".