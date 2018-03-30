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وطنية - صدر عن حزب الخضر البيان التالي: "إدراكا من حزب الخضر اللبناني، للواقع البيئي وحجم الجرائم التي تلحق به والأوضاع المتردية على الأصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وكلها قضايا تشكل معاناة لدى اللبنانيون وقد خبرناها طيلة عشر سنوات من عمل الحزب ،على كافة الاصعد الوطنية، السياسية والبيئية.



نحن في حزب الخضر اللبناني نتطلع مع اللبنانين الى دولة القانون والعدالة الاجتماعية بعيدة عن المحاصصة والمحسوبية والفساد، ولاقتناعنا بضروره التغيير بالوسائل الديمقراطية، قررنا المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بمرشيحين في اكثر من دائرة انتخابية بناء على برنامج متضمن تعزيز الديمقراطية واحترام الدستور والقوانين و تطوريها مما يخدم مصالح اللبنانين وتطلعاتهم الى دولة القانون والعدالة الاجتماعية والى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافي، وتأمين مستلزمات التنمية المستدامة والبيئة ومكافحة التلوث بكل اشكالة.



بعد الانتهاء من تشكيل اللوائح وتسجيلها بوزارة الداخلية ستخوض رئيسة الحزب السيده ندى خطار غريب المرشحه عن المقعد الماروني في المتن الانتخابات النيابية على لائحة نبض المتن والسيده فاندا ادوار شديد المرشحة عن المقعد الارثوذكسي في زحلة على لائحة كلنا وطني والمحامي مازن محمد نصر الدين المرشح عن المقعد السني في الشوف - عاليه على لائحة تحالف وطني .



نحن في حزب الخضر اللبناني ندعو اللبنانين المؤمنين بالتغيير الديمقراطي الى التصويت بكثافة في صناديق الاقتراع الى مرشحي الحزب".