عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 آذار 2018

الديار: «دفتر شروط» اميركي امام الحكومة المقبلة «للضغط» على حزب الله :
«تأهيل» مطارات عسكرية لاستخدامها.. «وعين» على الجرود؟
اقرار موازنة «العجلة»..وتحذيرات من عودة «الارهابيين» من ادلب
الأخبار: «يوم الأرض»: موعد مع العودة
الأنوار: ٥٠ نائبا اقروا الموازنة و١٤ عارضوا أو امتنعوا و٦١ تغيبوا
البناء: فلسطين تستعدّ ليوم الأرض... السعودية تعطّل مفاوضات دوما... وترامب لمغادرة سورية قريباًً
إقرار الموازنة: بري مهّد وحزب الله سدّد والحريري تعهّد... بحقوق متباري مجلس الخدمة
انتفاضة القضاة تقطف ثمارها بثلاث درجات رغم معارضة رئيس الحكومة... والسنيورة
اللواء: برّي يُنقِذ نصاب الموازنة.. وإقرارها يفتح الطريق إلى «سيدر»
«حماس بيروتي» للائحة بيروت الوطن.. وحزب الله لن ينسى سقطة باسيل في جبيل!
النهار: التشريع المستعجل يمرّر الموازنة ويفاقم التكاليف
الجمهورية: جنبلاط: الحريري وباسيل يحاصرانني
المستقبل: تحضيرات «سيدر»: توقعات إيجابية مُشجعة «بعيداً عن المزايدات السياسية الانتخابية»
«الموازنة»: إنجاز العام 2018
the daily star: Parliament OKs 2018 budget
l'orient le jour: Lensa, jeune Éthiopienne victime d’employeurs abusifs et d’un système inique