عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 آذار 2018

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الديار: «دفتر شروط» اميركي امام الحكومة المقبلة «للضغط» على حزب الله :

«تأهيل» مطارات عسكرية لاستخدامها.. «وعين» على الجرود؟

اقرار موازنة «العجلة»..وتحذيرات من عودة «الارهابيين» من ادلب

الأخبار: «يوم الأرض»: موعد مع العودة





الأنوار: ٥٠ نائبا اقروا الموازنة و١٤ عارضوا أو امتنعوا و٦١ تغيبوا





البناء: فلسطين تستعدّ ليوم الأرض... السعودية تعطّل مفاوضات دوما... وترامب لمغادرة سورية قريباًً

إقرار الموازنة: بري مهّد وحزب الله سدّد والحريري تعهّد... بحقوق متباري مجلس الخدمة

انتفاضة القضاة تقطف ثمارها بثلاث درجات رغم معارضة رئيس الحكومة... والسنيورة



اللواء: برّي يُنقِذ نصاب الموازنة.. وإقرارها يفتح الطريق إلى «سيدر»

«حماس بيروتي» للائحة بيروت الوطن.. وحزب الله لن ينسى سقطة باسيل في جبيل!



النهار: التشريع المستعجل يمرّر الموازنة ويفاقم التكاليف



الجمهورية: جنبلاط: الحريري وباسيل يحاصرانني



المستقبل: تحضيرات «سيدر»: توقعات إيجابية مُشجعة «بعيداً عن المزايدات السياسية الانتخابية»

«الموازنة»: إنجاز العام 2018



the daily star: Parliament OKs 2018 budget



l'orient le jour: Lensa, jeune Éthiopienne victime d’employeurs abusifs et d’un système inique