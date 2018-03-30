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عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 آذار 2018

30
MARCH
2018
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الديار: «دفتر شروط» اميركي امام الحكومة المقبلة «للضغط» على حزب الله :
«تأهيل» مطارات عسكرية لاستخدامها.. «وعين» على الجرود؟
اقرار موازنة «العجلة»..وتحذيرات من عودة «الارهابيين» من ادلب

 

 

 

الأخبار: «يوم الأرض»: موعد مع العودة

 

 



الأنوار: ٥٠ نائبا اقروا الموازنة و١٤ عارضوا أو امتنعوا و٦١ تغيبوا

 



البناء: فلسطين تستعدّ ليوم الأرض... السعودية تعطّل مفاوضات دوما... وترامب لمغادرة سورية قريباًً
إقرار الموازنة: بري مهّد وحزب الله سدّد والحريري تعهّد... بحقوق متباري مجلس الخدمة
انتفاضة القضاة تقطف ثمارها بثلاث درجات رغم معارضة رئيس الحكومة... والسنيورة

 

 


اللواء: برّي يُنقِذ نصاب الموازنة.. وإقرارها يفتح الطريق إلى «سيدر»
«حماس بيروتي» للائحة بيروت الوطن.. وحزب الله لن ينسى سقطة باسيل في جبيل!

 

 


النهار: التشريع المستعجل يمرّر الموازنة ويفاقم التكاليف

 

 

 


الجمهورية: جنبلاط: الحريري وباسيل يحاصرانني

 

 


المستقبل: تحضيرات «سيدر»: توقعات إيجابية مُشجعة «بعيداً عن المزايدات السياسية الانتخابية»
«الموازنة»: إنجاز العام 2018

 


the daily star: Parliament OKs 2018 budget

 

 


l'orient le jour: Lensa, jeune Éthiopienne victime d’employeurs abusifs et d’un système inique

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