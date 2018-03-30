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أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 آذار 2018

30
MARCH
2018
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر إعلامية روسية إنّ ما يحدث مع موسكو في قضية الأزمة مع بريطانيا شبيه بما حدث مع سورية في حادثتي الغوطة وخان شيخون عندما اتُهمت الدولة السورية باستعمال السلاح الكيميائي. فروسيا اليوم كما سورية بالأمس لم تكفّ عن المطالبة بعدم توجيه اتهام قبل التعاون في تحقيق نزيه ومحايد وموضوعي، بينما الطرف المقابل يتهرّب ويرفع الصراخ الاتهامي ويرتّب عليه إجراءات عقابية، وهذا يسمح بالقول إنّ الحوادث كلها مفبركة، فالواثق من البراءة هو الساعي للتحقيق...


خفايا

ردّ مرشح بارز للانتخابات النيابية المرتقبة على مداخلات بعض النواب خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للسنة الحالية 2018، خاصة الذين تحدّثوا وأطنبوا في الحديث عن مكافحة الفساد، فسأل: أين كان هؤلاء حين كان رؤساء كتلهم أو حتى هم شخصياً يرتكبون الموبقات التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه من أزمات اقتصادية واجتماعية وحياتية...؟ وهل يمكن انتظار الإصلاح من نواب كفؤاد السنيورة أو سامي الجميّل أو نواب حزب «القوات»...!؟

 


اللواء: أسرار

غمز
خلافاً لما تردّده قيادتان معنيتان، تتأثر قواعد هاتين القيادتين بالمزاج الانتخابي المبدّل.


همس
يستبعد دبلوماسي غربي حصول أية تداعيات أمنية تؤثر سلباً على إجراء الانتخابات اللبنانية.


لغز
تشهد اللوائح استقطاباً وخلافات داخل أعضائها، ليس على الصوت التفضيلي وحسب!

 

 


النهار: أسرار الآلهة

سغر الوزراء

يطرح اعتراض الوزير مروان حمادة على سفر الوزير جبران باسيل موضوع سفر الوزراء للمشاركة في مؤتمرات ولقاءات والعودة للموافقة المتأخرة على سبل التسوية في مجلس الوزراء.

 

بطء الإنرنيت
تزداد شكوى المواطنين من سرعة الانترنت في معظم المناطق بخلاف ما تعلنه وزارة الاتصالات.

 

 

الجمهورية: أسرار

مقايضة
يضغط وزير سيادي بالتنسيق مع مرجع بارز لعدم إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء بهدف المقايضة على مطلب آخر.


خلوة
حصلت خلوة جانبية بين نائبين في آخر قاعة مجلس النواب خلال جلسة مناقشة الموازنة ليسوا على تحالف حالياً لا في الإنتخابات ولا في السياسة واستمرت لأكثر من ربع الساعة.

قانون
قالت أوساط سياسية إن قانون العفو العام في 2005 أطلق الأشخاص الذين افتعلوا أحداث الضنية في العام 2000 وهم أنفسهم الذين افتعلوا أحداث
نهر البارد ومن ثم طرابلس.


فبركة
توقفت أوساط قضائية حول علاقة وزير سابق مرشح للإنتخابات بقضية فبركة ملف خطير يجري طمسه.

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