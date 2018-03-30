living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات - لماذا اختار المستقبل محسوبين على سوريا ضمن لوائحه؟

30
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض مما كتب ميشال نصر-

مع اقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية رسميا في وزارة الداخلية، ارتفعت حمّى النشاط الممهِّد للاستحقاق الى حدودها القصوى، وسط زحمة مهرجانات سياسية لا مثيل لها، تكشف النقاب عما أفرزته الاتصالات المكوكية التي جرت في الايام والاسابيع الماضية، من تحالفات وتفاهمات، فيما ينتظر القادم من الايام زيارات لقيادات الصف الاول لتأمين الحشد في المناطق التي يعانون فيها من «حشرة»، مع ارتفاع وتيرة التجييش المرشحة لبلوغ مستويات غير مسبوقة شكلا ومضمونا.


وفي اطار المعارك المستمرة ورفع السقف الخطابي، مع تحويل حزب الله المعركة الى استفتاء سياسي على المقاومة، وعودة تيار المستقبل الى نبرته العالية في وجه سوريا وحزب الله، ابلغ حزب الله عبر قنوات مختلفة ان المعركة الانتخابية لا تستأهل هذا الحقن كله، وان من يستطيع الفوز في بعلبك - الهرمل «صحتين على قلبو»، في ظل رغبة حارة حريك «بتمرير» مرشح المستقبل عن احد المقاعد السنية املا في تخفيف الاحتقان القائم مع عرسال، وجهت اتهامات واضحة مدعومة «بالوثائق» للمستقبل تتهمه بتبني «سوريين» على لوائحه في الوقت الذي ترتكز حملته على مهاجمة دمشق.


وفي هذا الاطار، تسمي المصادر مجموعة من الاسماء ابرزها الثلاثي العكاري من ابناء النواب المعروفين في مواقفهم السابقة زمن الوصاية السورية ،وصولا الى مرشحين في بيروت والبقاع الغربي المعروفين بشراكتهم مع مسؤولين سوريين وادارتهم لشركات في الداخل السوري، في الوقت الذي يعيبون فيه على محور الممانعة التزامه باللواءين جميل السيد وعلي الحاج ، وببعض الوجوه المعروفة سوريا.


اوساط مقربة من التيار الازرق ردت معتبرة بان هدف المعركة الانتخابية واضح لجهة عمل كل طرف على للحصول على الغالبية النيابية في المجلس وهو حق مشروع، من هنا فان طبيعة القانون الجديد قد فرضت ادارة معينة للمعركة ومتطلبات محددة في المرشحين لتحقيق اكبر نسبة من المقاعد، حيث ان المطلوب هو اختيار اسماء قادرة على «سرقة» اصوات اللوائح المنافسة وبالطبع مع مراعاة الحد الادنى من المواقف السياسية، وهو ما سيسمح لتيار المستقبل في تحقيق المفاجآت سواء عبر تحقيقه خروق اساسية في مناطق تعتبر صعبة او عبر الحاق الهزيمة برموز في اللوائح الاخرى، مضيفة ان الاسماء التي جرى ترشيحها بعيدا عن ماضيها السياسي، تبقى غير مستفزة في الوقت الذي عمد الطرف الآخر الى ترشيح اسماء تستفز الشارع السني والسيادي والوطني.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout