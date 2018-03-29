56 من نواب 2009 لن يعودوا الى ساحة النجمة بعد 6 ايار

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بعد اقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية ليل الاثنين الثلثاء الماضي، اقفلت بورصة أسماء المرشحين ايضاً، ليتبين ان ندوة 2009 التي ستعود بكتلها النيابية واحزابها، لن تعود بكامل وجوهها في ندوة 2018 التي يستعد اللبنانيون لانتخاب اعضائها في 6 ايار المقبل.



بالأرقام، فإن 72 نائباً حالياً، هم نواب محتلمون لبرلمان 2018. فيما 56 يغيبون نهائياً. ابرز الغائبين هو العماد ميشال عون الذي انتخب في 31 تشرين الأول 2016 رئيساً للجمهورية، من دون ان يخلفه أحد لعدم اجراء الفرعية في كسروان، وكذلك الأمر في طرابلس التي بقي برلمان 2009 من دون نائبين منها هما الراحل بدر ونوس والمستقيل روبير فاضل.



يبقى 53 نائباً لن يعودوا الى نقاشات ساحة النجمة وتشريعاتها. ابرزهم اعتبروا من الصقور في صفوف احزابهم او تكتلاتهم. فاشتراكياً، يسلم



• النائب وليد جنبلاط مفتاح المختارة النيابي الى نجله تيمور



• و يغيب النائب غازي العريضي، الذي كان المرشح الجنبلاطي في بيروت الثانية لعقود، قبل ان يغيب فيها التحالف هذه المرة بين الاشتراكي والمستقبل

في صفوف التيار الأزرق:



• انكفأ احمد فتفت، ابرز الرموز التي خالفت قيادتها في محطات كثيرة ابرزها الانتخابات الرئاسية، فناب عنه نجله سامر على لائحة المستقبل في دائرة الشمال الثانية.



• فؤاد السنيورة الذي عزف عن الترشح على رغم طلب الحريري بعد عودته من السعودية، حيث افادت المعلومات يومها ان في حسابات رئيس كتلة المستقبل ان خسارته في الانتخابات ستشكل نكسة للسعودية لا عزوفه عن خوضها.



• عقاب صقر الذي غط في بيت الوسط قبل اشهر من احتجاز رئيس الحكومة في السعودية قبل ان يطير من الكتلة الى غير رجعة بعد عودة الحريري، علماً انه كان غائباً كلياً تقريباً عن مجلس النواب منذ انتخابه في العام 2009



• النائب عمار الحوري وكذلك نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي اعلن عن عدم ترشحه بعد شهر على اقرار القانون الانتخابي الجديد.



• معين المرعبي بات خارج الصورة ايضاً. الى جانب النائب النجم خالد الضاهر، الذي دعم السعودية في ازمة الحريري قبل ان ينسحب من المنافسة الانتخابية من بيت الوسط. من دون اغفال دور الرجلين مع اندلاع الحرب السورية.



ابرز الغائبين ايضاً



• المرشح السابق لرئاسة الجمهورية النائب سليمان فرنجية الذي نقل خطاب بنشعي الانتخابي الى نجله طوني لخلافته في زغرتا.