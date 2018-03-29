انتخابات: ربيع عواد اطلق ماكينته: سنكون في 6 ايار ربيع الامل والتغيير

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وطنية -اطلق المرشح عن المقعد الشيعي في لائحة" كسروان الفتوح وجبيل القوية " ربيع عواد ماكينته الانتخابية خلال احتفال اقيم في مجمع الاوريزون السياحي في حبوب - جبيل حضره رئيس اللائحة العميد المتقاعد شامل روكز ، مستشار وزير الدولة لشؤون الفساد مارك بخعازي رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، الشيخ جهاد حيدر منسق قضاء جبيل في التيار الوطني الحر، طوني ابي يونس ومسؤول الماكينة الانتخابية في القضاء عماد الخوري رئيس جمعية آنج الاجتماعية المحامي اسكندر جبران وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات وحشد من ابناء قرى وبلدات قضاء جبيل .



مرهج

بداية النشيد الوطني اللبناني ثم فيلم وثائقي عن المرشح وسيرته، ثم القت عريفة الاحتفال الزميلة حنان مرهج كلمة اشارت فيها الى ان "مسيرة الالف ميل تبدأ بخطوة والوصول الى الهدف يبدأ بحلم ، وانطلاقا من ذلك اراد المرشح ربيع عواد الترشح للانتخابات النيابية في لائحة كسروان الفتوح وجبيل القوية وان تكون اليوم الانطلاقة الحقيقية لمشروع كبير بدأه بالاقتصاد ، فأراد ان ينقل نجاحاته الى السياسة تحت عنوان "الاقتصاد الصناعة الشباب وجبيل " والاهم تحت هدف اساسي هو دعم عهد الرئيس العماد ميشال عون".



عواد

والقى عواد كلمة قال فيها :" سألوني كثيرون من ابناء هذا القضاء لماذا قررت دخلول المعترك السياسي وما هي خياراتي السياسية وعلى ماذا ترتكز ، اقول لكم انا أنطلق معكم من ثوابت ثلاث ، تعبر عن قناعاتي وخياراتي الراسخة واطلب ان تمنحونني على اساسها الثقة ، وهي :

أولا : وثيقة التفاهم بكل معانيها الوطنية ، من العيش المشترك ، الكرامة ، الروح الوطنية الجامعة، المقاومة الحافظة والضمانة لارضنا والسند الرئيسي لجيشنا وشعبنا ومؤسساتنا.

ثانيا: نظرتنا وخبرتنا الاقتصادية:

فكلنا يعرف أننا بحاجة لبناء إقتصاد متين يساعدنا على التمسك بأضنا والعيش بكرامتنا ، فاقتصادنا القوي والثابت يساعدنا على خلق فرص عمل ويحافظ على العائلة مجموعة ضمن البيئة ذاتها وليس كل شخص في بلد

ثالثا: الشباب أكبر مشكلة نواجها هي هجرة الشباب بسبب عدم وجود فرص العمل المناسبة للطمومحات وانا من الاشخاص الذين يؤمنون بالشباب وبقدرتهم على تغيير المعادلات السياسية والاجتماعية وغيرها من الامور التي اصبحنا بأمس الحاجة إليها فمن اجل هذه الثوابت كان عنوان حملتي الانتخابية ربيع 2018 وسنكون في 6 أيار ربيع الامل والتغيير ربيع الشباب والطموحات ربيع الصناعة والاقتصاد ،سنكون ربيع ليس فقط لساحل جبيل بل سنكون ربيع الوسط وجرد جبيل

ربيع علمات والحصون أفقا ولاسا وعمشيت وعنايا واده وحالات ولحفد وجاج ومشمش وكل بادات القضاء ومدينة جبيل".

واضاف :" في المرحلة القادمة سيكون كل تركيزي من اجل تعزيز الاستثمارات الصغيرة ، صناعية، وتجارية، ودعم الاندية والجمعيات الشبابية ومساعدة بعضنا لكي نتمسك بأرضنا وتسهيل كل شي من اجل هذا الهدف من مشاريع وقوانين وأشغال وطرقات وأنماء مشاريع صناعية، سوف أعمل كل ما يساعد قضاء جبيل وبالتعاون مع زملائي ، وأعدكم ان هذا سيكون هدفي الوحيد وعهد على نفسي .

وتابع :" كل هذه الطموحات بالتأكيد لا نستطيع تحقيقها ان لم نكن ضمن فريق عمل متجانس الرؤية والهدف وأفضل ما نكون ، ضمن لائحة داعمة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

وختم :" شرف لي ان اكون في لائحة يرأسها المقاوم الاول العميد شامل روكز، لائحة الكرامة والصدق والشرف، لائحة ام كل شهيد سقط من الجيش اللبناني وكل شهيد مقاوم سقط دفاعا عن ارض لبنان، لائحة اولادي واو لادكم ، لائحة مشروع الشباب والدولة القوية وبلاد جبيل المكللة بالتعايش والانفتاح ومرسخة بالايمان بربنا وبوطننا لبنان ، لائحة ستنطلق اليوم معكم مع اهالي جبيل على امل ان نحقق التغيير المنشود في ربيع 2018 ".