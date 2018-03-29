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مخزومي رداً على الاشاعات: هذه الإشاعات تطال صندوق يرعى طلاب مدارس وجامعات، وهو مخصص لخدمات اجتماعية وطبية

29
MARCH
2018
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يؤكد المكتب الإعلامي لرئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي أن الإشاعات التي تثار في بعض المواقع الإلكترونية وعلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول رشاوى لناخبين هي عارية من الصحة، وليست سوى حملات تشويه لشخص المهندس مخزومي؛ واستخدام رخيص لأعماله الاجتماعية، خصوصاً أن هذه الإشاعات تطاول صندوق باسم والدي مخزومي المرحومين مصطفى وعائشة رحمهما الله وتديره مؤسسة مخزومي ويرعى الصندوق طلاب مدارس وجامعات، وهو مخصص لخدمات اجتماعية وطبية. وهذا المشروع قائم منذ العام 2009 ومستمر حتى اليوم. 

ويؤكد المكتب الاعلامي أن الجهات التي تقف وراء إثارة هذه الأكاذيب والإشاعات معروفة والقصد من ورائها التشكيك بنزاهة مخزومي وتاريخه الناصع منذ أن أنشأ مجموعاته ومؤسساته.

لذا يدعو المكتب الإعلامي الذين يتناقلون هذه الإشاعات إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والخزعبلات. إن المهندس مخزومي يخوض المعركة الانتخابية بشرف وشفافية وليس في الغرف السوداء والعقول العفنة.

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