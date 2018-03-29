بالصور: قرار بسجن صحافي لبناني!

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شر المدوّن والناشط المدني عماد بزّي عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي نسخة عن قرار صادر عن محكمة المطبوعات بحق كل من الصحافي في صحيفة الجمهورية آلان سركيس والكاتب طارق ترشيشي يقضي بحبسهما ثلاثة أشهر وإلزام كل منهما بدفع تعويض قدره 8 مليون ليرة لبنانية.

وأرفق بزي القرار بالتعليق التالي:

"يحيا العدل.... يحيا العدل ... يحيا العدل

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المدعو آلان سركيس الصحافي بجريدة الجمهورية كان قد إخترع من وحي خياله الواسع بتاريخ 22 أيلول 2015 مقالة نشرها في جريدة الجمهورية يدعي فيها وجود تقارير دولية وخزعبلات عن إرتباطنا بسفارات وتخطيطنا لثورات وما شابه... (عماد بزي، مروان معلوف، خطار طربيه، أسعد ذبيان، نزار غانم وكاثرين ماهر) توجهنا الى القضاء يومها لمواجهة كذب وتلفيقات وإختراعات وخزعبلات آلان سركيس ...

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اليوم صدر الحكم من محكمة المطبوعات: حبس المدعى عليهم (آلان يوسف سركيس، وطارق محمد ترشيشي) ثلاثة أشهر وإلزام كل منهما بدفع تعويض قدره 8 مليون ليرة لبنانية.

فلتكن هذه رسالة، كل من يتطاول او يتهم أو يكرر الإتهامات عن السفارات أو الثورات أو التمويل أو ما شابه سيلقى المصير ذاته.... وبالقانون!

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سكتنا بما فيه الكفاية على التجريح والإهانات، زمن السكوت قد ولى! ... شيّر وإفضح الملفقين والكذابين

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شكراً للمحامي مالك كلاّس يلي تعب معنا لملاحقة الموضوع 3 سنين، الحق ما بيضيع!!!"

وأرفق التعليق بهاشتاغ: #يحيا_العدل

#عالحبس_يا_كذاب



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