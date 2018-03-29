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ريسيتال الآلام والقيامة في جامعة الروح القدس - الكسليك

29
MARCH
2018
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أحيت جوقة جامعة الروح القدس -الكسليك ريسيتال الآلام والقيامة بعنوان: "لأجل خلاصنا"، بقيادة عميد كلية الموسيقى في الجامعة الأب الدكتور بديع الحاج.


وقد تألفت الجوقة من 80 عنصرًا ورافقها على الأرغن الراهب المريمي الأب خليل رحمه.


حضر الريسيتال قدس الأب العام الأباتي نعمة الله الهاشم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية والرئيس الأعلى للجامعة، ممثلاً بالأب المدبر طوني فخري، أمين سر عام الرهبانية الأب ميشال أبوطقة، رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، وحشد من الفعاليات الدينية والعسكرية والسياسية والحزبية والفنية والتربوية والاجتماعية.


وانقسم الريسيتال إلى لوحتين: لوحة الآلام ولوحة القيامة. وتضمن القسم الأول أناشيد وتراتيل من التراث السرياني ومن مؤلفات الأبوين في الكنيسة المارونية، يوسف الخوري وبولس الأشقر... وتميّز بالألحان ذات الصوت الواحد كما الألحان المتعددة الأصوات. أما القسم الثاني فتناول لوحة القيامة، حيث أنشدت الجوقة تراتيل بالعربية، وأخرى من التراث الغربي، فكانت لوحات من التراث التقليدي الإنكليزي واللاتيني. واختتم الريسيتال بالمقطوعة الشهيرة لهاندل هللوليا Hallelujah (Handel,1741)


وفي ختام الحفل، تسلّم الأب بديع الحاج درعًا تقديريًا من الدكتور بديع أبو جودة.

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