أرسلان: ثمّة تحرك مشبوه لتشويه العلاقة مع الحزب السوري القومي الإجتماعي

A + A -

أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، في تغريدة له على "تويتر" إلى أنه "ثمّة تحرّك دؤوب ومشبوه لتشويه صورة العلاقة مع الحزب السوريالقومي الاجتماعي من القيادة العليا الى الوسطى والافراد، وهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلاً لأن العلاقة أعمق وأسمى من كل ما حصل ويحصل، فالمصير والمسار واحد إن شاء البعض أوأبى، نعم، نقولها بالفم الملآن بأعلى الصوت نحن من نسيج واحد وهذا موضع افتخار وليس موضع مذمّة مهما حاول أيّ كان وإلى أيّ جهة انتمى ستبقى هذه الحقيقة ساطعة مثل الشمس".

واعتبر أرسلان أنّ "ما يضيم الحزب السوري القومي يضيمنا على مستوى البلد والأمة كيف بالأحرى في الجبل وفي قرانا وكل من يراهن على الفرقة هو مشبوه لأي قاعدة انتمى من داخلناأو خارجنا لأن كلمة وحدة المصير والمسار هي فوق كل الاعتبارات".