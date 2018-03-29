بالصور - أكبر طائرة بالعالم في مطار بيروت.. وإعلان هام!

A + A -

للمرة الاولى، وصلت اليوم الخميس الى مطار بيروت أكبر طائرة في العالم من نوع "ايرباص A380" تابعة لطيران الإمارات في الرحلة رقم Ek957 بقيادة طاقم يضم طيارا يحمل الجنسية اللبنانية.

وكان في استقبالها على أرض المطار وزير السياحة أواديس كيدانيان ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري وسفير دولة الامارات حمد بن سعيد الشامسي.

واعتبر وزير الاشغال يوسف فينيانوس في خلال استقباله الطائرة الاماراتية ان "هذه مناسبة تاريخية لان هذه اول مرة يستقبل مطار بيروت هذا النوع من الطائرات". وأكد ان "عملية التوسعة التي تحصل في المطار تؤهله لاستقبال هذه الطائرات".

بدوره، أكد سفير الامارات في لبنان حمد سعيد الشامسي من على متن الطائرة أن "وصول أكبر طائرة ركاب في العالم إلى بيروت رسالة محبة وسلام وعلاقة مميزة ليس فقط بين الامارات ولبنان بل أيضا بين السعودية ولبنان".

كما أعلن القائم بالاعمال السعودي في لبنان وليد البخاري من مطار بيروت الدولي أن "السعودية تدرس رفع حظر عودة السياح السعوديين الى لبنان" وقال: "هناك دراسة لرفع التحذير السعودي من زيارة لبنان وأن هذا الامر يعتمد على المؤشرات الامنية التي نتلقاها من الحكومة اللبنانية".