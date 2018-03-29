لبنان_ القوي سيُسقط "جمهورية الشعارات"! (د. علا بطرس)

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أقوال ووعود وشعارات تعبوية تُرهق نظر المواطنين إليها وتدفع بهم الى التّهكم على الحملات الترويجية الفاشلة بالقول: نحن نعرفكم من ماضيكم وتلميع الصورة ساقط والحساب فعلاً آتٍ في 6 أيّار! "شبعنا حكي وافتراءات" وصار بدا فعل يعني اقتراحات وخطط ومشاريع ... وإنجازات. وبالمقارنة بين التيار الوطني الحر وسائر القوى السياسية التي نراها نائمة في مواضيع وجودية حيوية تنسف لبنان عن بكرة أبيه، ومنها على سبيل المثال الفساد واللاجئين الفلسطنيين والنازحين السوريين عدا عن أهمية الإنتشار والتنمية ...

في العام 2005، عندما أطلق العماد ميشال عون على التّكتل الذي يرأسه "تغيير وإصلاح" قامت القيامة عليه وخاصّة بعد إصدار "الإبراء المستحيل"، وهؤلاء نفسهم من يتّهمون التيار بوضع الكتاب في درج النسيان يُعرقلون مسيرة إصلاح الدولة! فالتيار أتى بأكفاء ذات السيرة النظيفة الى المواقع الإدارية الذين سيكونون عرضة للمساءلة إن ارتكبوا أيّ خطأ، لأنّ التيار لم يدخل الدولة "على طمع" كما فعل البعض الذي ذكّرنا بوصف عن الدولة كان قد أطلقه الرئيس الراحل الياس الهراوي يوماً!

يحمل التيار القضايا الكبرى لكن الطبقة السياسية تُكابر دائماً حتى تيقنت متأخرة بعد 13 عاماً – ويا للأسف- الحقيقة المرّة لما قاله الرئيس عون بخصوص الفساد الذي ينخر في مفاصل مؤسسات الدولة وبات ثقافة مجتمعية مقبولة. فلم يقل الوزير جبران باسيل أن الفساد خطر على المقاومة من باب الإلهاء حيث أثبتت التجارب التاريخية كيفية انهيار إمبراطوريات عريقة من الداخل نتيجة الفساد الذي استشرى في قلبها ومنها الإمبراطورية العثمانية التي بدأت بالتداعي يوم وُصِفت ب"الرجل المريض" والإتحاد السوفياتي السابق يوم تم تعيين وزير فاسد للتوظيف الإداري فكيف بدولة بحجم "لبنان"!

هذا ولا أحد يدافع أو يطالب بالعودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلادهم إلا الرئيس العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل وكأن النّزوح مسألة شخصية! وعليه، كيف تطلبون من أرباب الأسر والشباب أصواتهم ولا تدافعون عن فرص العمل التي هي حقّ لهم في وطنهم والبطالة شارفت نسبتها 35%؟

وبخصوص اللاجئين الفلسطنيين يغرقون رؤوسهم في الرّمال بعدم إيجاد آلية عملية للضّغط على المجتمع الدولي منتقدين الوزير باسيل بمطالبته "الأونروا" بشطب اللاجئين الذين باتوا في دولة ثالثة! وفي وقت تعطي عهد التميمي درساً للجميع بأن استعادة الأرض تبدأ من فلسطين، يبقى التنظير لفسطين في أوجه حيث الحقيقة مؤلمة نازفة برؤية متطرّفين يهود يقيمون فصحهم على بُعد أمتار من المسجد الأقصى، وافتتاح واشنطن سفارتها في القدس في أيار المقبل! وعليه، كيف نحمي وطننا من هذه التحديات وكيف نبني الدولة؟

أما الإنتشار الذي كان منسياً ومهملاً منذ نشوء الكيان فقد تحوّل الى قوة للبنان بفضل وزير الخارجية جبران باسيل، ومع ذلك يقف المتنوّرون من رجال السلطة حائلاً دون إعطائهم حقّ التصويت وإذا أعطوهم إياه يضيّقون عليهم مهلة التسجيل ويحرمونهم من نواب يمثلونهم وكأن اللبنانيين في الخارج عبء لا طاقة.

بين التيار والآخرين اختلاف في الذهنية والنهج وهذا سيؤخّر ولادة دولة المواطنة التي سيشعر معها اللبنانيون بالقيمة حيث التنمية ازدهار وتطوير وليس تزفيت زواريب... ولكن التيار كما الماء الهادر سيُسقط "جمهورية الشعارات الفارغة" بفضل شعبه لأن بزوغ "لبنان القوي" آتٍ!