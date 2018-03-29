شؤون كسروان وجبيل البيئية حضرت بين الخطيب والعميد روكز وتداول في وضع آلية لترتيب الاراضي نتيجة عمل المقالع والمرامل

A + A -

التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم المرشح عن المقعد الماروني في كسروان العميد شامل روكز وتناول البحث القضايا البيئية في منطقة كسروان الفتوح وجبيل وكيفية الحفاظ على الثروة الطبيعية بشكل يؤمن التوازن بين بيئة سليمة وعدم الاضرار بالمصالح الاقتصادية للمنطقة.

وتمّ التداول في وضع آلية لتسوية وترتيب الاراضي الناجمة عن عمل المقالع ومحافر الرمل لما لها من انعكاسات ايجابية على البيئة وعلى المحيط ولاسيما أن اقرار مثل هذه الآلية يؤمن مدخولاً للبلديات ولخزينة الدولة ويضمن من خلال الكفالة المصرفية لدى وزارة البيئة اعادة تسوية وترتيب موقع المقالع أو المرامل.