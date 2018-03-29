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أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا ان الإنماء المتوازن والشراكة الحقيقية انطلق في عهد الرئيس العماد ميشال عون، لافتا الى ان الجمهورية استعادت كرامتها من خلال الأداء الوطني المسؤول للرئيس عون.

ابي رميا في لقاء مع أهالي البربارة وحصرايل، أشار الى ان نواب" تكتل التغيير والإصلاح " حققوا الكثير من الإنجازات الإنمائية وخاصة في قضاء جبيل، مؤكدا ان مشروع التيار الوطني الحر، مشروع بناء دولة قوية على مساحة 10452 كلم2 و "مش جايين نزفت زواريب ضيقة". وأضاف: "اعاهدكم ان مدخل حصرايل-جدايل لجهة أوتوستراد جبيل-طرابلس سيبصر النور، وستبدأ الاعمال به العام المقبل، إضافة الى مشروع الطريق المؤدية الى المدينة الصناعية، التي تعالج بالتنسيق بين بلدية حصرايل وبلدية جدايل لتذليل العقبات الموجودة بين الطرفين.

وختم ابي رميا لقاءه، مشيرا الى ان الرئيس القوي بحاجة الى كتلة نيابية قوية لتامين كتلة وزارية وازنة باستطاعتها تحقيق المشاريع الإنمائية، داعيا أهالي حصارات والبربارة الى تجديد الثقة بنواب جبيل والتصويت للائحة جبيل وكسروان-الفتوح القوية.