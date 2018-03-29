فيلم "أولاد النواب" يثير بلبلة في صالة العرض في ضبية.. ومسؤول الصالة يعتذر عن عرضه

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن فيلم "أولاد النواب" للكاتبة داليا حداد أثار البلبلة مساء اليوم، لدى عرضه في (لو مول - ضبيه).

فبعد توافد الحضور من اهل الفن والاعلام وفريق العمل على السجادة الحمراء، والتقاط الصور وإجراء المقابلات الصحفية، دخل الحضور إلى صالات السينما لحضور العرض الاول للفيلم.

وبعد ان امتلأت صالات السينما بالحضور، بدأ بث الدعايات التي تسبق عرض الفيلم عادة، ولكن المفاجاة كانت بتاخر العرض، حتى جاء إلى الصالة أحد المسؤولين عن صالات السينما ليعتذر من الحضور من عدم عرض الفيلم لأسباب تقنية.

وتجدر الاشارة إلى أن الفيلم من كتابة الكاتبة داليا حداد وإخراج فوزي بشارة وإنتاج نيكولا حداد وميشال غانم ECS، وهو من بطولة نخبة من الممثلين الشباب، ومنهم من يخوض التجربة للمرة الاولة وهم: ماريبال طربيه وجاد حديد وسابين نجم وعصام مرعب ومايكل كبابي وكاتينا ظريفة؛ بالاشتراك مع الممثلين أسعد رشدان وعفيف شيا وارزة الشدياق وغريس فرح.

وتدور قصة الفيلم حول الحياة الخاصة والعامة، ويصادف عرض الفيلم وسط اجواء الانتخابات السائدة في البلد.