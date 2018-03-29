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عناوين الصحف ليوم الخميس 29 آذار 2018

29
MARCH
2018
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الأخبار
المجتمع المدني «عم تطلع روحو»
النواب يسألون... والحكومة لن تُجيب
لجنة الرقابة على المصارف تغطي العقوبات الأميركية؟
كيف يدرَّس حزب الله في إحدى أهم جامعات العالم

الجمهورية
إعتراض على سفر باسيل بمليون دولار... وفرنجيّة: الخلاف مع «التيار» عبثي
محادل متجدّدة بلبوس «النسبية»

البناء
تظاهرات دوما ضد المسلّحين تنعش المفاوضات... والبيت الأبيض متفائل بالقمّة الصينية الكورية
الموازنة في كلمات النواب: الإنفاق بلا رقابة التلزيمات بلا مناقصات التعيينات بلا مباريات
القروض مخاطرة الكهرباء فضيحة شركات النفايات والاتصالات محميّات مجلس الإعمار دولة

اللواء
النواب المرشحون لا يكترثون بالموازنة... والقضاة أمام خيارات صعبة
الجلسة الأخيرة لمجلس 2009: وداعية لنواب مغادرين ومنبرية لنواب مرشّحين

الديار
الاسد: لن تبقى بؤر ارهاب ودمشق ستكون آمنة

L'Orient-Le Jour
Pour la première fois au Liban, une liste 100 % féminine

Daily Star
Salameh rejects devaluation of pound

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