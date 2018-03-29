أسرار الصحف ليوم الخميس 29 آذار 2018

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الأخبار

علم وخبر

الحريري يتوعد فضل الله

ما إن أنهى النائب حسن فضل الله مداخلته أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، حتى توعده الرئيس سعد الحريري بالرد قائلاً له: «بفرجيك رح رد عليك»، فيما قال النائب جورج عدوان لرئيس المجلس نبيه بري: «سأكتفي في مداخلتي بالقول: «مع الموافقة على كل ما قاله نواب كتلة الوفاء للمقاومة». وقال بري لفضل الله: «وضعت يدك على الجرح وأنت مفخرة المجلس».



لا وساطة روسية بين لبنان وإسرائيل

نفى سفير روسيا في لبنان، في جلسة خاصة، أن تكون بلاده في وارد القيام بوساطة بشأن الخلاف حول الخط البحري، وقال: «هناك موقف مبدئي، أن من حق لبنان استثمار واستخدام ثرواته الطبيعية، وهذا الموقف أبلغته روسيا لكل المعنيين في كل المناسبات، ولا سيما في مؤتمر روما 2، كما أُبلغ الموقف الروسي إلى الإسرائيليين».



«توثيق» الصوت التفضيلي!

يعمد بعض المرشّحين، وبينهم أحد رؤساء اللوائح من المتموّلين في دائرة بيروت الثانية، إلى الطلب من مفاتيحهم الانتخابية الاشتراط على ناخبيهم، تصوير عملية الاقتراع من داخل الإقلام وإظهار منحهم صوتهم التفضيلي بالفيديو لإثبات عمليّة التصويت، قبل دفع المبلغ المتفق عليه لقاء الصوت التفضيلي.

الجمهورية

أسرار

علّقت جهة سياسية على تحالُف تيار بارز مع حزب مذهبي بأنه تحالُف خارج عن الطبيعة.

توقفت أوساط قضائية حول علاقة وزير سابق مرشح للإنتخابات بقضية فبركة ملف خطير يجري طمسه.

إعتبرت أوساط تربوية أن ملفاً شائكاً «قد مات» بعدما أُهمل خلال إجتماع موسّع أمس.

البناء

خفايا

رأت أوساط سياسية أنّ مواقف مرشح بارز في بيروت من الترشيحات المقابلة للائحة تياره ونعتهم بأوصاف تفتقر إلى الأخلاق السياسية والاجتماعية من أجل البقاء في السلطة، تدلّ إلى عنصرية مريضة وتقوقع ونزعة لعزل كلّ من يخالف تيّاره الرأي، وأنّ مواقفه لا تقتصر على فريق أو شريحة بعينها بل تشمل اللبنانيين كافة من دون استثناء.

كواليس

قالت مصادر أمنية أوروبية في لقاء مخصّص لبحث الوضع في سورية ومستقبل العلاقة بالدولة السورية وأجهزتها إنها تراقب عن كثب حجم التظاهرات التي تشهدها المناطق الخاضعة للمسلّحين والمسانِدة للدولة والرئيس السوري وتراها في ظلّ سيطرة السلاح تجرّؤاً كبيراً يعكس تحوّلاً نوعياً في المشهد السوري يُبنى عليه الكثير. وأشارت إلى أنّ غياب السفارات الأوروبية عن دمشق كان حماقة كبرى فقد جعل عواصمها بلا آذان وعيون لتسمع وتعلم ما يجري فعلياً في سورية وصارت رهينة تقارير مفبركة.

اللواء

همس

ما تزال اشادة مسؤول كبير بمرجع كبير تضج في آذان الجمهور الذي كان يستمع إليه في لقاء انتخابي.

غمز

يلاحظ عاملون في الماكينات الحزبية حدَّة لدى قياديين، تنبئ بأن المعركة بالغة الصعوبة.

لغز

يُنقل عن محازبين ان أجوبة رئيس حزبهم، حول إدارة اللوائح الانتخابية، والتحالفات، لم تقنعهم!

المستقبل

يقال

إنّ رئيسَي لائحتين انتخابيتين في دائرة الشمال الثانية شكّلا غرفة عمليات مشتركة بين جيشيهما الالكترونيين مهمتها فبركة اتهامات وشائعات ضدّ لائحة «المستقبل» في هذه الدائرة.