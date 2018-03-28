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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



ابراهيم كنعان ولجنة المال والموازنة الى موسوعة غينيس. هكذا كان لسان حال رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، في لفتة تقدير إلى الجهود التي بذلت خلال مدة قصيرة، لدرس المشروع وإحالته على الهيئة العامة. ومن لسان حال رئيس المجلس في مستهل الجلسة، إلى لسان حال اللبنانيين في ختام يومها الأول:



إلى موسوعة غينيس، دخلت مزايدات عشرات النواب، المرشحين كما غير المرشحين، ومعهم من يتجه إلى هزيمة واضحة في الآتي من الأيام.



وإلى موسوعة غينيس أيضا، دخلت وعود سياسيين، بعضهم في السلطة منذ عام 1972 على الأقل، لكنه تذكر اليوم أن لدائرته الانتخابية مطالب إنمائية ملحة، وأن لأبناء منطقته حقوقا ومكانة.



هذا في مجلس النواب. أما في مجلس الوزراء، فإلى موسوعة غينيس، دخلت سخافات بعض الوزراء، على حد تعبير مصادر معنية. فهولاء تحفظوا على تكاليف سفر وزير الخارجية إلى باريس للمشاركة في مؤتمر سيدر الاقتصادي ومؤتمر الاغتراب الأوروبي، وربطوها بهدف انتخابي متخيل، بعدما فاتهم وفق المصادر عينها، ان توقيت المؤتمر الأول لم يحدده لبنان وحده، وأن مؤتمر الطاقات الاغترابية دوري بانتخابات أو من دون.



وإلى موسوعة غينيس أيضا وأيضا، دخلت عرقلة بعض الأطراف لخطة الكهرباء، التي أعاد رئيس الجمهورية امس طرح قضيتها في مجلس الوزراء، حيث بات صاحب الcarriere العسكرية، على حد تعبير الوزير سيزار ابي خليل، يلقي المواعظ في الادارة وسبل اجراء المناقصات، في وقت يسأل من ولج السياسة من باب الوراثة فقط، عن انجازات وزراء مناضلين، ارتقوا سلم المسؤولية ساحة ساحة، وتظاهرة تظاهرة، في وقت كان سواهم متربعا لسنوات على عرش النفوذ.



انجازات كثيرة ملأت صفحات غينيس اليوم. بعضها فعلي وجدي يستحق الثناء، وبعضها الآخر لفظي ممجوج، لا يستحق أكثر من محاسبة حاسمة في صنادق الاقتراع في السادس من أيار.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





أبدى مجلس الامن الدولي إرتياحا لبيان مؤتمر روما وأكد على استقرار لبنان وسيادته ودعا الى استكمال البحث في الاستراتيجية العسكرية.



موقف مجلس الامن هذا أتى في ثلاث نواح:



- الأولى: التوقيت الانتخابي في لبنان والاستعداد لمرحلة ما بعد الاستحقاق بعد أقل من أربعين يوما.

- الثانية: قبل أيام من مؤتمر سيدر في باريس والذي تعول عليه المراجع اللبنانية في ورشة النهوض.

- الثالثة: في زخم التطورات في المنطقة والتي تشي بانحدار الوضع في ظل الصراعات القائمة والمرشحة للتصاعد.



وفي سياق التمهيد لمؤتمر سيدر وبسرعة قياسية يتم درس وإقرار موازنة العام الحالي. فالمشروع الذي أرسلته الحكومة الى البرلمان يناقش في جلسة نيابية عامة منقولة الوقائع مباشرة على الهواء وعلى مرحلتين نهارية ومسائية.



وقبل التوقف مع الوقائع نشير الى ان مجلس الوزراء إنعقد في السراي الكبير وأقر جدول أعمال.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



قبل 39 يوما من موعد الانتخابات النيابيةـ وقف نواب الامة يخبرون اللبنانيين عن الفساد والخلل الفاضح في الحسابات والقيود، وعن الانهيار الحتمي والتهرب الضريبي، وعن ان الكهرباء وحدها مسؤولة عن 42 بالمئة من الدين العام.



شكا النواب للناخبين من الويلات التي تفرغ الدولة، وتجعلها تترنح على شفير الافلاس، ومن وضع يد الميليشيات على الوظائف العامة، ونسوا او على الاقل نسى معظمهم انهم كانوا: "شاهد ما شافش حاجة".



فعمر هذا المجلس النيابي تسعة اعوام، وعليه، فان الدين العام الذي يفوق اليوم 80 مليار دولار، نما امام اعين معظم النواب. ومشكلة الكهرباء التي استنزفت ميزانية الدولة كبرت بدورها امام اعين النواب، اما التوظيف العشوائي والتنفيعات، والمناقصات الملتوية، ومشاكل النفايات وقضم الشواطئ وزحمة السير وقانون الايجارات، الى ما هنالك من مصائب حلت باللبنانيين، فايضا تضخمت امام اعين النواب.



بالعودة الى منطق الامور، ينتخب المواطن نائبا يمثله في البرلمان، يعمل على تشريع قوانين تكون اولا واخيرا في مصلحة المواطن، ويعمل على متابعة عمل السلطة التنفيذية اي الحكومة، فيراقبها ويحق له مساءلتها، والاهم ان النائب يراقب كيفية ادارة المال العام.



فأين كان مئة وثمانية وعشرون نائبا، واذا اردنا ان نكون محقين، اين كانت الأغلبية العظمى من ممثلي الامة، خلال تسعة اعوام، على الأقل، شهدت تمديدين للمجلس؟



بكل بساطة، عندما كانوا يتفقون كانوا لا يرون، وعندما كانوا يختلفون كنا نسمع اصواتهم المعارضة. وفي الحالتين كان وضع المواطن يزداد تدهورا، ولعل ما بلغه موضوع الاقساط المدرسية، التي تكاد تطلق رصاصة الرحمة على اهالي التلامذة، خير دليل على تخبط دولة كاملة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، اقرت سلسلة رتب ورواتب، ونسيت ان لهذه السلسة تداعيات، فتحولت الى كرة نار رميت في ملاعب المدارس.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



مع انتظام اللوائح الانتخابية انطلقت الماكينات بعملها تواكبها اللقاءات والمهرجانات الانتخابية في مختلف الدوائر. كذلك انطلقت مناقشة الموازنة في المجلس النيابي المتوقع أن يقرها غدا تمهيدا لمؤتمر باريس.



الرئيس سعد الحريري أكد أن الانتخابات النيابية المقبلة مهمة، ومن خلالها يتحدد المسار السياسي للبلد، ودعا أبناء بيروت للتصويت بكثافة لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي الجديد”، لافتا إلى أن التقاعس عن التصويت سيفسح المجال أمام الآخرين للوصول إلى المجلس والاستئثار بقرار العاصمة ومصادرته لصالح جهات وأجندات خارجية.



بدوره أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “بيروت في السادس من أيار المقبل لن تنتخب لائحة 7 أيار 2008، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه الإمساك بقرار بيروت اليوم بعدما اعتدى عليها منذ عشر سنوات بالسلاح”.



ورد على كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله قائلا: “فليسمحوا لنا، الأخطر هو الفريق المتورط في الاعتداء على العرب في كل حروب الفتنة من سوريا الى العراق إلى اليمن، والأخطر هو تعميم سلاح ما يسمى بسرايا المقاومة وهي سرايا الفتنة في بيروت وفي عرمون وفي بشامون، سرايا الفتنة المأجورة”.



ومن صيدا حيث أعلنت لائحة التكامل والكرامة عن دائرة صيدا جزين، قالت النائب بهية الحريري إن هذه اللائحة.. تتقدم إلى الانتخابات.. دفاعا عن إرادة الحياة في منطقة يريدون كسرها ويريدون شطب تاريخ رفيق الحريري من صيدا. وشطب تاريخ من صنعوا مجد جزين.. واستبداله بزمن الاستقواء على الناس.





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



ظل اللبنانيون يسمعون ب"شفير الهاوية" عن بعد إلى أن أقدم النائب حسن فضل الله اليوم على إظهارها للرأي العام بالهدر المشهود عبر وصل الشفير بالهاوية المطلة مباشرة على بحر الموازنة العامة.



هي موازنة بعجز خمسة مليارات دولار تقود إجمالي الدين العام الى طريق مئة مليار في غضون سنوات قليلة فكيف وصلنا الى هذا الرقم؟ بقراءة متأنية للنائب فضل الله تحت جلسة قوننة هذا الهدر يتبين أن الفريق الأول من الحكم قبل ثلاثين عاما ورط لبنان بمجموعة ديون تسددها الأجيال .. وجاء الفريق الثاني من العائلة نفسها ليراكم على البلد حزمة ديون أخرى تحت مسميات سيدر واحد أو باريس أربعة. هو بلد مفلس ومتفلسف.. مسؤولوه يطلبون المليارات من الخارج ويمنعون المحاسبة عن مزاريب الهدر في الداخل.. يطوقون القضاء ويحرسون الفاسدين ويحمون الوزراء بغطاء يقيهم شمس السؤال إذا ارتكبوا الخطأ.. مجلس النواب عاجز.. الحكومة هي خصم وحكم والجسم القضائي مرهون في قسم منه لأوليائه السياسيين. وعلى هذا التشريح نتوقع أن يجري التشريع وإقرار موازنة تشبه الوطن المثقوب.. ومعها يصبح النائب حسن فضل الله كمن يعلن أن "السفينة تغرق" وأن أثقالها فاقت قدرتها وقدرة اللبنانين على التحمل.. ومن الحمولات الزائدة: نفقات مجلس الإنماء والإعمار.. الجمعيات الناهبة وبعضها تحت شعار "ست الحبايب يا حبيبة" إيجارات المباني الحكومية بسبعمئة وخمسين مليار ليرة من دون تفصيل.. سفر الوزراء خمسة نجوم.. موظفو ال undp داخل الإدارات العامة على حساب الشباب الجامعي.. مؤسسات بموظفين رفيعي الراتب يبتلي اللبنانيون بهم وهم لا ينجزون أي عمل كالهيئة العليا للخصخصة.. التلزيمات وما لا يقل عن ألفي مليار خارج إدارة المناقصات. وبمضبطة فضل الله فإن المليارات تتطاير هدرا في الموازنة فيما يبحث أحد المسشتفيات عن توفير خمسمئة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير لاستحداث غرف عناية لأطفال ماتوا لتحيا نساء وزوجات مسؤولين بجمعياتهن وحفلاتهن القاهرة للاعياد. وإذا كان فضل الله صوتا صارخا في برية المجلس فإن النواب المغادرين منهم والمقيمين ساروا على نهج ترداد الصدى.. وأسس قبل ذلك رئيس لجنة الموازنة إبراهيم كنعان إلى مشروع يقترح التخفيضات فيما تحدث النائب أنور الخليل بلغة وزير مال سابق وحذر من أننا البلد الثالث لناحية المديونية بعد اليابان واليونان وأعطى الخليل الوصف الأدق للحالة إذ قال إننا أمام موازنة رقمية أعدت غب الطلب لارضاء سيدر واحد وتحت ضغط العملية الانتخابية.. وابدى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الغبطة لكونه لم يعد وحده الشعبوي المشاغب وان بعض النواب بدأ يتجرأ على البوح بازمة البواخر وهدر الكهرباء. لكن العبرة في التصديق.. فالنقاس سيعقبه تصويت.. وستأتي مطرقة لتطرق رؤوس الجميع فيرفعون الايدي.. صدق. وعندها يتم تحميل المواقف الانفة الذكر على اقرب مطمر للكلمات.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



بعد اتمام عمليات الفرز التحالفية، حالة من الطوارئ الانتخابية، سترفع الى كل الالوان كلما كان الاقتراب من السادس من ايار..



اليوم كان اعلان المزيد من اللوائح والتحالفات الآخذة باعتبارات المناطق والحسابات، فيما منابر الدولة ووزاراتها مأخوذة الى المعركة لدعم بعض الوزراء المرشحين بلا حساب، وحساب وزارة الداخلية الالكتروني بعض دليل..



اقتصاديا وبالدليل نحن امام ازمة حقيقية، عبر عنها بعض النواب خلال مناقشة موازنة العام الفين وثمانية عشر..



ومع تعاقب الكلمات كان البارز كلام نواب كتلة الوفاء للمقاومة الذين طالبوا باعلان حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية ومالية، رافضين تغييب المحاسبة وان مررت الموازنة لضيق الوقت، فالابراء ما زال مستحيلا، وبعض خبايا وزارة المالية ما زال ممنوعا الولوج اليه منذ العقدين الوزاريين السابقين..



وفيما الدولة على سباق مع الوقت لانجاز شيء ما لامس الاصلاح في الموازنة دون ان يطاله بمفهومه الحقيقي، كانت جائزة غينيس التي اعطاها الرئيس نبيه بري للجنة المال النيابية لمناقشتها الموازنة بخمسة عشر يوما، ولا فخر، انما لضيق الوقت كما قال الرئيس بري..



في فلسطين المحتلة ضيق صهيوني لامس حد الاختناق، مع الغضب الفلسطيني على بعد ايام قليلة من يوم الارض.



فكان اعلان رئيس الاركان غادي ازنكوت نشر القناصة على حدود غزة ورفع حالة التأهب لمواجهة مسيرة العودة، فيما جهة الفلسطينيين غير الآبهين بالاحتلال وتهديده، رفع حال التحرك الشعبي على امتداد الارض الفلسطينية، في طريق العودة الى فلسطين كل فلسطين، التي مشوها منذ عقود بالمقاومة، وبات الوصول قريبا..





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



بدأت الحكومة العمل على تأشيرة دخول لبنان الى مؤتمر سيدر على أن تنجزها بإقرار الموازنة الخميس في المجلس النيابي، الانجاز سيعطي الدولة شهادة حسن سلوك كتلك التي يحصل عليها الاولاد المشاكسون، فلبنان يعرف ان الدول المانحة تعرف انه انجز المطلوب منه بما تيسر ليحصل على القروض وأمسك بشاربه واعدا بأنه سيجتهد لتحسين ادائه في مواد خفض الانفاق وترشيق الدولة والقضاء على الفساد وحسن الحوكمة، ولم تأته موازنة 2018 بما يجعله يستحق علامات عالية في هذا المضمار، وما تغاضت عنه الدول لتتمكن من اقرار لبنان لم يتغاض عنه نواب الامة في مناقشتهم الموازنة.



فقد تناوب ممثلو الامة في اطلالاتهم المنبرية على انتقاد الموازنة التي خلت من الاصلاحات الهيكلية والحكومة لعدم امتلاكها رؤية اقتصادية انمائية واضحة واتهموها باستسهال الاستدامة والصرف على مشاريع لا تحفز الاستثمار، لكن ما كتب في الموازنة قد كتب وما قاله النواب قد قيل والموازنة ايلة الى الاقرار، حتى ان صرخات القضاة وقدامى المحاربين والاساتذة لم يصل صداها الى تحت قبة البرلمان الله الا من باب دعم السجالات، توازيا، اطلاق اللوائح الانتخابية يتوالى ومع اقتراب موعد الانتخابات بدأت المخاوف من نتائجها ترتفع لعدم قدرة معظم مركبي اللواح على ضبط عمليات الاقتراع، ولخوفهم من الافخاخ التقنية الكثيرة التي يحفل بها قانون الانتخاب.





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