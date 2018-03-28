الان عون: هذا الرئيس الذي نريد ان نقف الى جانبه ككتلة نيابية منتخبة ومن ثم وزارية حتى يكمل مشروعه وهو ان يسلم لبنان

A + A -

تحت إسم "لائحة الوفاق الوطني"، أعلن تحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل والحزب الديمقراطي اللبناني في قضاء بعبدا اليوم لائحته في قاعة فندق لانكستار في الحدت. وكانت كلمة للنائب الان عون جاء فيها: "اليوم نحن وإياكم على موعد جديد ومتجدد، لم يبدأ اليوم ولن ينتهي اليوم،





هي محطة جديدة في مسار طويل خضنا فيه تجارب كثيرة، معارك كثيرة وحققنا فيه إنجازات كبيرة، هذه كلها لم نستطع أن نقوم بها لوحدنا... عملنا نحن وإياكم وقوى أخرى خاضتها معنا ووصلنا نحن وإياها لمفهوم جديد للشراكة الوطنية بيعطي كل ذي حق حقه وبيوضع إيدينا بإيدين بعض لنرسم سوى ونحدّد سوى مستقبل هل بلد.







هذا المسار الذي كان عنوانه الشراكة هو تحديدا الذي سمح للكثيرين من الذين ينتقدوننا اليوم او يزايدون علينا، سمح لهم في المشاركة الفعلية والنوعية في السلطة والتمثيل النيابي بعيدا عن منطق الأحادية والاستئثار الذي كان ساري المفعول عند الكثيرين.

هذا مسار بناء الدولة بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات عبر إستعادة الدولة هيبتها وفعاليتها وإنتاجيتها.







وهذا الذي نقوم به رغم كل التشويش والإنكار، في كل وزارة، وفي كل إدارة، وفي كل مصلحة، وفي كل دائرة، وفي كل محافظة، وفي القضاء، وفي القطاع العسكري، وفي كل قطاع استطعنا ان نصل اليه، ونضخ دما جديدا فيه وسنكمل عملنا في القطاعات الباقية التي سيصلها الدور.

لإن المطلوب ان نعزز مؤسسات الدولة وخدماتها حتى تقوم بواجباتها تجاه المواطنين كما يجب، وهذا الامر لا يحصل بالكلام والتضليل، بل بالأفعال.

وهذا الامر لما كان حصل لولا وصول رئيس جمهورية الحامل الرصيد الكبير من الثقة الشعبية والتفاهمات الوطنية والقناعات الإصلاحية والشجاعة المسلكية....





هذا الامر شّكل قوة الدفع الأساسية لتغيير الواقع المؤسساتي المترهل، وتعزيز المحاسبة الفعلية داخل الدولة وتحصين القضاء في وجه المخطئين والفاسدين، وتأمين إستقرار وطمأنينة من خلال علاقات أمان مؤسساتية أقامها مع رئيسي مجلسي النواب والحكومة وشبكة أمان وطنية شبكها مع القيادات والقوى الأساسية في البلد وهذا ليس بكلام... هذا واقع كلنا شهدنا على أحد فصوله في أزمة الإستقالة الذي عاشها لبنان في تشرين الثاني الماضي.

وهذا الرئيس الذي يجب علينا ان نستمر في دعمه حتى تحقيق في عهده كل ما نطمح او يطمح في تحقيقه. هذا الرئيس الشيخ في عمره وتجربته والشاب في حماسه وإندفاعه....





هذا الرئيس الذي نريد ان نقف الى جانبه ككتلة نيابية منتخبة ومن ثم وزارية حتى يكمل مشروعه وهو ان يسلم لبنان من بعده أفضل بكثير مما استلمه....

ومن بعبدا بالذات، برمزيتها، اتينا من خلال هذه اللائحة وهذا التحالف، لنؤكد على وحدتنا الوطنية، وعلى وفاقنا الوطني، وعلى عيشنا المشترك فعلا وليس قولا...

وهذا الذي نحن مصرون عليه ومقتنعون به وملتزمون به في الجبل، والمتن الاعلى تحديدا، حيث نحن متمسكون بحماية العيش المشترك وإستكمال عودة الحياة الى ما كانت عليه في السابق، مع الإحترام الكلي لبعضنا البعض والعيش معا في معايير السوية والأخوة الفعلية والصادقة من دون أي خلفية أو فوقية.

وهذا الشيء سنكمله معا ونعمل عليه مع حلفائنا في الجبل وحتى مع منافسينا من خلال إبقاء التنافس الانتخابي في إطاره السياسي وحماية الوحدة والشراكة الوطنية في الجبل والمتن الأعلى من أي إنزلاق أو تطرف.

وكما في الجبل، كذلك في ساحل بعبدا حيث التنوع موجود وحيث بنينا تفاهمات تشكل مظلة آمنة للتفاعل الايجابي بين أبناء الساحل مع الحرص على المحافظة على خصوصياتهم.....

وهذا الكلام ليس كلاما للكلام أو شعارات فارغة، هذا واقع نعيشه يوميا، والدليل عليه هو عشرات ومئات الأشخاص العاملين والطلاب الذين نتشارك معهم همومهم اليومية بكل وئام ومودة وإحترام...

وفي هذا الوقت، وتحسبا لأي طارئ أو مشكلة، هذه التفاهمات هي تحديدا التي تشكل بوليصة تأمين، الوحيدة الفاعلة لمعالجة المشاكل وإستيعابها ومعالجتها في ما لو حصلت... مثل ما حصل منذ مدة في الحدت وتمت معالجته في أقصى درجات الوعي والمسؤولية بفضل هذه التفاهمات الوطنية.







فالذي يبشر بالتفرقة والتحريض في خطابه وبرنامجه الإنتخابي لا يملك إلا البشرى السوداء للبنانيين.







أما الذي يحمي التفاهمات ويكرس المساواة ويضع الضوابط ويحفظ الخصوصيات، هو وحده يستطيع ان يعد أبناء ساحل بعبدا أن الطمأنينة التي نعيشها اليوم ستستمر وأن الإحترام المتبادل سيستمر وإن فرق الإسعاف الوطنية التي شكلناها من خلال تحالفنا ستتدخل في كل لحظة وفي كل دقيقة تستدعي ذلك.







هكذا نبني أوطان، وهكذا نحمي سلمها الأهلي، وهكذا نؤمن إستقرارها، ونفعل مؤسساتها وإنتاجيتها، ونكمل مشاريعها الإنمائية، بالأفعال، والعزيمة والمثابرة، نحن وإياكم في بعبدا، ونحن وزملاؤنا وأهلنا في كل المناطق.... لننجح يدا بيد من أجل لبنان أفضل وأقوى.

عشتم عاشت بعبدا وعاش لبنان."