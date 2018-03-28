قوى الامن تنفذ تدابير سير في جونية لمناسبة عيد الفصح

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: لمناسبة عيد الفصح وتوقع حصول زحمة سير على الاوتوستراد والطرقات الداخلية والجبلية في جونية ومحيطها، سيتم بتاريخي 30/03/2018 و 1/04/2018، تحويل السير على الطريق البحرية من بيروت حتى جونية باتجاه الشمال، اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا ولغاية الساعة 11.00 ظهرا، وتحويله نحو بيروت من الساعة 11.00 صباحا وصاعدا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور.