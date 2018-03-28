انتخابات: في المتن، القوات ترشح شخصيتين ذات حيثية كتائبية

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في دائرة المتن، تتواجه القوات والكتائب في لائحتي المتن قلب لبنان ونبض المتن التي تضم تحالف الكتائب والاحرار وحزب الخضر. لكن المفارقة أن المتن قلب لبنان تضم كتائبيا سابقا هو ميشال مكتف، الرئيس السابق لمجلس الاقاليم والمحافظات في الحزب والصهر السابق ورازي الحاج ابن الراحل وديع الحاج الذي ترشح في دورتين نيابيتين على لائحة الكتائب. فهل هي صدفة ام ان القوات تسعى لحصد اصوات كتائبية في عقر دار الكتائب، عبر ترشيح شخصيتين ذات حيثية متنية ؟ وان كانت صدفة ام تكتيكا فان المعركة الشرسة بالنسبة للكتائب واضحة، بين خط المعارضة الذي يعتبر الحزب أنه يمثله ولائحة التيار الوطني الحر وحلفائه التي تمثل بنظره لائحة السلطة.



اذا لماذا افترق الحزبان في المتن فيما التقيا في زحلة والشمال الثالثة وبيروت الاولى وجزين. تقول القوات إن طبيعة القانون فرضت عليها التحالف حيث الوجود ضعيف، وذلك لتعزيز الصوت المسيحي. اما الكتائب، فتعتبر ان التحالف مع شركاء في السلطة لا يتطابق مع موقع الحزب المعارض، باستثناء حالات معينة



بمرحلة الترميم تصف القوات علاقتها بالكتائب، لكن هل ان اهتمام القوات المستجد انتخابياً بالمتن، يستدعي القلق من تكرار تجربة الماضي الأليم بين الجميل وجعجع، لكن بصورة ديمقراطية؟