بعد كلام رئيس الجمهورية السجال يتجدد حول ملف الكهرباء

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بالامس ،وضع رئيس الجمهورية المجتمعين على طاولة مجلس الوزراء امام مسؤولياتهم بملفّ الكهرباء ومصارحا الجميع بالقول :" أنا لا يهمني كيف ومن أين تتأمن الكهرباء يهمني أن تتأمن للناس. فليعطني أحد حلاً"، استنفر وزراء القوات المعارضين فتحرك وزير الطاقة ووقف بالمرصاد وسانده وزير الخارجية ، انتهى النقاش باعلان ابي خليل انه سيرفع تقريره عن واقع الكهرباء والحلول تمهيداً لجلسةٍ لمجلس الوزراء تتّخذ فيها القرارات المناسبة.
انتهى النقاش في بعبدا لكنه استمر افتراضيا فكلام رئيس الجمهورية حرك "حس" رئيس حزب القوات الذي لفته احساس الرئيس مع الناس فانبرى يخاطب رئيس الجمهورية افتراضيا مقدما الحل
انتهى النقاش في بعبدا لكنه استمر افتراضيا فكلام رئيس الجمهورية حرك "حس" رئيس حزب القوات الذي لفته احساس الرئيس مع الناس فانبرى يخاطب رئيس الجمهورية افتراضيا مقدما الحل
بتكليف إدارة المناقصات بإدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط الذي كانت قد وضعته مؤسسة كهرباء لبنان ومن ثم إجراء مناقصة واضحة وشفافة، فاتاه رد سريع ومختصر ومفيد