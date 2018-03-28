بعد كلام رئيس الجمهورية السجال يتجدد حول ملف الكهرباء

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بالامس ،وضع رئيس الجمهورية المجتمعين على طاولة مجلس الوزراء امام مسؤولياتهم بملفّ الكهرباء ومصارحا الجميع بالقول :" أنا لا يهمني كيف ومن أين تتأمن الكهرباء يهمني أن تتأمن للناس. فليعطني أحد حلاً"، استنفر وزراء القوات المعارضين فتحرك وزير الطاقة ووقف بالمرصاد وسانده وزير الخارجية ، انتهى النقاش باعلان ابي خليل انه سيرفع تقريره عن واقع الكهرباء والحلول تمهيداً لجلسةٍ لمجلس الوزراء تتّخذ فيها ‏القرارات المناسبة.



انتهى النقاش في بعبدا لكنه استمر افتراضيا فكلام رئيس الجمهورية حرك "حس" رئيس حزب القوات الذي لفته احساس الرئيس مع الناس فانبرى يخاطب رئيس الجمهورية افتراضيا مقدما الحل ‎‎







بتكليف إدارة المناقصات بإدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط الذي كانت قد وضعته مؤسسة كهرباء لبنان ومن ثم إجراء مناقصة واضحة وشفافة، فاتاه رد سريع ومختصر ومفيد