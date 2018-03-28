افتتاح مستوصف الشهيد فرنسوا الحاج في رميش

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اقيم قبل ظهر اليوم، في بلدة رميش، حفل افتتاح مستوصف اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج العسكري - المدني، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بعضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم، حضره كل من الدكتورة رندة حمادي ممثلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، عائلة اللواء الحاج، إلى جانب عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وشخصيات سياسية واجتماعية.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم تلا كل من إيلي الحاج نجل الشهيد الحاج وحمادي، كلمتين أشادا فيهما "بمزايا اللواء الركن الشهيد، وأكدا "أهمية افتتاح المستوصف بالنسبة إلى أهالي المنطقة على الصعيدين الصحي والإنمائي".

ثم ألقى شريم كلمة، استذكر فيها "سيرة اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج، ونوه "بالتعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الصحة العامة"، مشيرا إلى أن "افتتاح المستوصف هو من ثمار هذا التعاون، بحيث يستفيد من خدماته الطبية العسكريون والمدنيون في رميش والقرى والبلدات المجاورة، وهو خطوة أولى تؤكد اهتمام الجيش بالعمل الإنمائي، إضافة إلى المسؤوليات الأمنية الموكلة إليه، وتؤسس لمشاريع مماثلة نتطلع إلى إنجازها في عكار وبعلبك ومناطق أخرى، وتصب في خدمة المواطنين جميعا".

كما شكر شريم باسم العماد قائد الجيش "كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع"، ثم جال في أرجائه مطلعا على أقسامه وتجهيزاته.