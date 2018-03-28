إدكار طرابلسي: إلى أهلنا المسيحيّين ببيروت الثانية صناديق الإقتراع بانتظاركم وهذه هي الفرصة لإعادة الإعتبار لحضوركم الفاعل.

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أوجه كلمتي لأهل بيروت الكرام

هذه اللائحة تُجسّد الشراكة الوطنيّة والبيروتية الحقيقيّة حيث يتمثّل أفرقاء أقوياء يمثلون جمهور حقيقي.



ففي عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون لن يكون في بيروت فريق غالب وفريق مهمّش.



وفي هذا العهد القوي وفي هذه اللائحة القوية الشريك الحقيقي ما جايبينو للزينة ولا لإكمال اللائحة

وفي هذا العهد القوي الشريك المسيحي في بيروت يتمثل بشكل صحيح وهو ماسك وغير ممسوك وغير مرتهن وغير مزوّر بتمثيله.

في هذا اليوم نقف معاً هنا –بلائحة وحدة بيروت - لنؤكّد أننا متضامنين من اجل كرامة بيروت وعزّة أهلها وإنسانها، ولن نرضى أن نتخاصم ونتفرّق ونموت كالبلهاء...

وأنا كمرشّح عن التيار الوطني الحر أعاهد أهل بيروت أنني سأتابع النضال مع رفاقي من أجل الشراكة الوطنية الحقيقية وتطوير قدرات الجيش والدفاع عن لبنان ونفطه ولبناء السدود... فلبنان وبيروت لن يعطشا بعد اليوم، ولبنان وبيروت لن يبيقيا بالظلمة بعد اليوم، والعدالة الإجتماعية لازم تشمل شيوخنا وشبابنا واطفالنا، ولن يوقفنا أحد عن اصلاح القضاء والتسريع بأعماله.

ويا صاحب الوعد الصادق نلتقي بعد الإنتخابات لمتابعة بناء الدولة ومكافحة الفساد.. وأنا واثق أنّك لم تخلّ بوعدك يوماً.

وأعاهدك يا فخامة الرئيس أن أكون امينا لعهدك ومناضلا لخياراتك ولسياساتك.

وإلى أهلنا المسيحيّين ببيروت الثانية صناديق الإقتراع بانتظاركم وصوتكم صار له قيمة بالنسبية

إن أحجمتم خسرتم دوركم وحضوركم

إن حضرتم ملأتم الساحة واستعدتم حقوقكم بعد سنين التهميش. هذه هي الفرصة لإعادة الإعتبار لحضوركم الفاعل.