ما بين إيلي الفرزلي ورئيس الجمهورية والتيار الوطنيّ الحرّ (جورج عبيد)

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ذكّر رئيس التيار الوطنيّ الحرّ ووزير الخارجية جبران باسيل بما هو مشترك بين التيار الوطنيّ الحرّ ونائب رئيس المجلس النيابيّ سابقًا إيلي الفرزلي، بعيد اجتماع كتلة الإصلاح والتغيير، وزكّا الأخير على الاعتبار عينه حيث سيترجم ويتجسّد على أرض الواقع في التأييد والتحالف المتين على أرض البقاع الغربيّ.



من المفيد الغوص في مضمون ما حصل بين باسيل والفرزلي. ذلك أنّ التصريحيين يصبّان في اتجاه إفهام من يلزم بأنّ أطروحة إيلي الفرزلي السياسيّة منذ ما بعد سنة 2005 أي مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي تكاملت مع حرب تموز الإسرائيليّة سنة 2006، كانت العمود الفقريّ لإنتاج هذه الحقبة التكوينيّة لهذا العهد.



-المحطة الأولى للتكوين انطلقت في أيار سنة 2005، بعد تحقيق العماد ميشال عون فوزًا هائلاً ترجم بتأييد 75% من المسيحيين له. أدرك إيلي الفرزلي حجم النصر لا يمكن أن يكون عابرًا، فتلقّاه بفهم دقيق ضمن قالب استراتيجيّ هدفه تحرير المسيحيين من استيلادهم واستهلاكهم ضمن طائفيّات سياسيّة بحجبهم عن الحضور بل الوجود. وبعد الحرب الإسرائيليّة على لبنان فهم الفرزلي بأنّ ما يخطّط للمنطقة خطير بمدلولاته ومعانيه، فجهد باتجاه حوارات مع مجموعات مسيحيّة من روحية وزمنيّة خلصت إلى ضرورة إيجاد قانون للانتخابات لكونه جوهر النظام السياسيّ، ولكونه الرحم الذي منه سيولد مجلس نيابيّ جديد، تتأمّن فيه المناصفة القعليّة بين المسيحيين والمسلمين.



-المحطة الثانية انطلقت بعيد أحداث السابع من أيار من سنة 2008، فتماهت النتائج في الداخل اللبنانيّ، مع محاولة إدخال المنطقة في أنظومة الفوضى الخلاّقة. تكثّف هنا الحوار بين ميشال عون وإيلي الفرزلي ومجموعة صغيرة. في هذا الحوار استقرأ الجميع عناوين اللحظة المتأتية من انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية ولاحظوا بأن التسوية أسبقت المسيحيين مهمشين، ونتائجها كانت كارثية على كلّ المستويات بفعل التمديد للمجلس ومن ثمّ انفجار الحرب في سوريا وعليها منذ سنة 2011 والاعتداءات على المسيحيين. فعمل إيلي الفرزلي وعدد من النخبة على تأسيس ما سمي اللقاء الأرثوذكسيّ للمحافظة على الدور الأرثوذكسيّ في لبنان والمنطقة، فأنتج قانونًا انتخابيًّا، ومن رحم اللقاء الأرثوذكسيّ ولد اللقاء المسيحيّ المشرقيّ وقد كان ثمرة الحوارات المتتالية بين الرئيس إيلي الفرزلي والعماد ميشال عون، وفي كلّ تلك المحطّات كان جبران باسيل أحد أعمدتها وجزءًا هامًّا من حضورها. تكثّفت اللقاءات بقوة لا سيما من بعد الاعتداءات على المسيحيين في سوريا والعراق، وبفعل محاولة الآخرين التضحية بحقوق المسيحيين في لبنان. فكان لا بدّ من إعادة الاعتبار للفلسفة الميثاقيّة الجامعة، وقد عبّر عنها اللقاء الأرثوذكسيّ مع الفرزليّ بقانونه الانتخابيّ واستلهمته البطريركية المارونيّة في الوثيقة المارونيّة التي أطلقها البطريرك المارونيّ بشارة الراعي يوم التاسع من شباط من سنة 2014، كما تبنّاه بدوره حزب الله بالدفاع المستميت الذي أظهره ممثله الدكتور علي فيّاض خلال النقاش داخل اللجنة النيابية المختصة به برئاسة النائب روبير غانم آنذاك، وفي الوقت عينه تصاعد النقاش حول مسألة الرئاسة بعد بلوغ لبنان مرحلة الفراغ، فتمت المطالبة برئيس للجمهورية يمثّل الوجدان المسيحيّ بأكثريته المطلقة، وبقانون انتخابي يؤمّن المناصفة الفعليّة بين المسيحيين والمسلمين، فكان كلّ هذا نتيجة جهد مشترك ما بين إيلي الفرزلي وميشال عون وما كان جبران باسيل غائبًا عنه البتّة بل كان في صلبه. ولا يمكن على الإطلاق نسيان ذلك المؤتمر المسيحيّ المشرقيّ بوثيقته، وقد أطلقه العماد عون وكان إيلي الفرزلي وجبران باسيل أساسيين فيه.



وحين دنت ساعة الاستحقاق الرئاسيّ، انصبّت الجهود على تعبيد الطريق باتجاه انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية اللبنانيّة. جهد الفرزلي في التحفيز ضمن قوالبه الفكرية الجاهزة دائمًا، وتآلف مع الوزير باسيل والمعنيين في تلك اللحظة في سكب محتوى تلك القوالب على أرض الواقع، فكان لا بدّ من التأكيد على تبويب الرؤى الصالحة والمفيدة والمغذيّة والقادرة على الحدّ من تهميش المسيحيين وأخذ لبنان نحو تسوية واضحة المعالم والآفاق بعنوان واحد ساهم كاتب هذه السطور بها وعنوانها وصول من يمثّل الوجدانات الطائفيّة بأكثريتها المطلقة إلى السلطة.



انتخب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهوريّة، ضمن تسوية جاءت بعد مخاص طويل، كان حزب الله الداعم القويّ له وأقبلت القوات اللبنانية إلى الدعم في مرحلة لاحقة. تألفت الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وقد قال رئيس الجمهورية بأن تلك الحكومة ليست حكومة العهد، بل حكومة العهد وانطلاقته ستكون بعد الانتخابات النيابيّة. عتب بعض الأصدقاء المشتركين على عدم وجود إيلي الفرزلي وزيرًا في الحكومة، ولكن الفرزلي لم يأبه لأن مشروعه أوسع وهو متكامل به مع التيار الوطنيّ الحرّ. إنه قانون انتخابيّ يؤكّد عدالة التمثيل. تساءل الناس في تلك الأثناء، هل إيلي الفرزليّ سيترشّح إلى جانب التيار الوطنيّ الحرّ أو بوجهه؟ ومع احتدام النقاش حول التحالفات، اهتمّ الفرزلي لمضمون التحالفات أكثر من اهتمامه ببيولوجيّتها، المضمون مستمدّ من الرؤى التي بثّها إلى جانب الرئيس عون، وبالمشاركة الفعليّة مع جبران باسيل وكوكبة من النخب، لم يرَ نفسه في مكان قصيّ عن هذا الحوض، ولم يؤلف لقالب عصيّ عن حقيقة لطالما جاهد طويلاً من اجلها، مع التيار الوطنيّ الحرّ ومع حزب الله وسائر القوى الحليفة. والرئيس عون المعروف بوفائه الكبير، مدرك بأنّ اكتمال عقد العهد الجديد نيابيًّا لا يتمّ من دون وجود قامة كإيلي الفرزلي، وجبران باسيل كرئيس للتيار الوطنيّ الحرّ ورئيس لتكتّل الإصلاح والتغيير عنده تقدير واحترام كبيران للرئيس الفرزليّ، فكان اللقاء البارحة حدثًا غير عاديّ أسس حتمًا لمرحلة جديدة من التعاون الثابت بغية تثبيت العهد برئاسة العماد عون على مضمون الفلسفة الميثاقية والقائمة على المشاركة الفعلية.



سيكون الفرزلي مرشّحًا ميثاقيًّا في البقاع الغربيّ مؤيّدًا من التيار الوطنيّ الحرّ ومن رئيس الجمهوريّة، سيخوض معركة العهد بعنوانها الواضح والعريض لنستقرّ في لحظة جديدة تؤكّد قوة لبنان ومنعته وسلامه وحمايته من التحولات الجذرية الكبرى.